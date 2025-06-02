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濫用公務車判刑有前例 還可撤職、休職

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

監察院秘書長李俊俋因私用公務車而請辭負「政治責任」，法界人士指出，濫用公務車案例不少，且實務上「刑事責任」法院曾依貪汙治罪條例圖利罪、刑法侵占、背信、詐欺等罪判刑的實例。

法界人士表示，私用公務車除了面臨較為嚴重的刑事責任之外，還得面對行政責任，包括申誡、記過、降級、休職或免職等公務員懲戒處分，民事部分也可能會被機關求償、要求返還油費。

前女警「賓利姐」邱薏瑄值勤期間，未執行公務勤務，卻開警用巡邏車開了十八點七公里載送男友到新北市新莊區化成路，再駕車返回分局，被認定詐取油料費一○四元，法院依刑法公務員假借職務上機會故意犯詐欺得利罪，判刑三月定讞。

雲林縣前消防局長戴天星駕駛救災指揮車前往台中辦理私人事務後，留宿在小姨子住處，隔日開回工作地上班，如此往返雲林、台中二六六次，不法核銷七萬餘元油費，法院依刑法公務員假借職務上機會故意犯背信罪，判一年徒刑，宣告緩刑三年定讞。

戴天星在二○二○年遭監察院彈劾，隨後由監察院長陳菊擔任代表人移送懲戒法院，懲戒法院判戴天星休職兩年確定。

彰化縣警察局芳苑分局前交通分隊小隊長洪進福拆卸警用機車車殼、警示燈，再裝上自行購買的銀色車殼，把機車當成個人上下班的交通工具，並持公發的加油卡加油，圖得油料費三千餘元，法院最終依貪汙治罪條例對非主管事務圖利罪判刑一年六月，褫奪公權兩年。他也同時遭內政部移送懲戒法院，被判撤職並停止任用一年。

監察院 公務員 侵占

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