李俊俋、林郁容列他字案被告 北檢追公務車使用細節

監察院秘書長李俊俋被控濫用公務車輛接送愛犬寵物美容，上周民代陸續告發李俊俋，也告發監委林郁容公務車私用。台北地檢署已分案，兩人均列為他字案被告，指派檢肅黑金專股檢察官偵辦中，並函調監察院相關資料。

對於監察院以北檢已到過監院為由暫停調查，北檢表示，檢察官昨已向監察院函調相關資料，追查公務車使用細節，目前只是函調資料，還沒有搜索或約談相關人；對監察院以此理由暫停內部調查，北檢則不表示意見。

李俊俋今年五月遭爆料動用公務車輛接送愛犬寵物美容，聲稱油料自付，並向監察院副院長李鴻鈞自請處分，但仍遭多位民代到台北地檢署告發涉嫌侵占、貪汙、背信等罪嫌。監委林郁容也遭民代告發以公務車接送親友，北檢收受告發後，都依程序分案辦理，李俊俋、林郁容均列為他字案被告，指派檢肅黑金專股檢察官偵辦中。

對於北檢會如何處理監察院秘書長與監委私用公務車案件，各界都高度關注，過去北檢也曾處理基層員警類似案件，多認定違法、但也有人獲緩起訴處分。

其中，刑事局電信偵查大隊陳姓副隊長二○一九年間，被指控開公務車載妻小到宜蘭參加幼兒園露營活動，遭檢舉後一度辯稱是「找線民」，直到檢方提出證據才改口認罪。台北地檢署認定陳犯詐欺得利罪，考量認罪給予緩起訴，支付公庫十萬元。

北市松山分局張姓警員，去年被檢舉趁巡邏勤務時，開公務車繞道送蛋糕給生日的護理師女友。台北地檢署今年一月間依公務員違背職務損害他人利益等罪，給予緩起訴處分，須繳庫一萬元。