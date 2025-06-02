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立院備詢監院沒人到 黃國昌轟「太上皇機關」

聯合報／ 記者唐筱恬／台北報導

監察院前秘書長李俊俋遭爆料以公務車接送愛犬寵物美容，立法院司法及法制委員會昨邀監察院等單位進行專題報告並備詢，不過李俊俋請辭未列席，監察院也完全沒派人到場，民眾黨團總召黃國昌氣得砲轟，「監察院半個人都沒來是什麼意思？監察委員覺得自己是太上皇機關嗎？」

國民黨立法院黨團昨也舉行記者會，細數賴總統上任後，官員規避立院監督案例，點名李俊俋公器私用請辭、國安會秘書長吳釗燮下屬涉共諜案後神隱、行政院秘書長龔明鑫預算審查缺席。

國民黨立委葛如鈞批評，民進黨政府官員不斷拒絕來立法院備詢，呼籲官員不要逃避監督，「不要把請辭、缺席、神隱，當作卸責神器」。

立法院司委會昨天邀請相關單位針對「如何落實清廉政府及公務員瀆職之態樣與防制」進行專題報告並備詢，國民黨籍司法召委吳宗憲主持會議時表示，上周四有接到李俊俋請假，但李請辭後，監察院也沒派副秘書長來，且未提供書面資料，「有點在羞辱立法院」。

黃國昌質詢時砲轟：「李俊俋辭職歸辭職，但監察院總還有副秘書長吧？監察院沒其他人嗎？監察委員現在認為自己是太上皇機關嗎？」對於公務車事件資訊，國人都只能從媒體上知道，完全沒人來，建議司委會召委發文要求監院說明。

葛如鈞則質疑，李俊俋從一開始不願出席立法院司委會專題報告，到最後索性辭職，其他公器私用公務車的監委迄今神隱，完全沒有給國人一個交代。

黃國昌 立法院 監察院 李俊俋 司委會

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