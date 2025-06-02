否認搭公務車喬事！蔡清祥澄清都在立院 黃國昌將偕同檢舉人提交事證

針對法務部前部長蔡清祥駁斥「搭公務車陪好友喬私人訴訟」，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天下午表示，檢舉人提供的資料非常完備，蔡清祥為其友人與聯合再生喬子公司紛爭，判賠6238萬元後達成和解撤回上訴，建請檢察官盡速依法偵辦，自己後續也將偕同檢舉人作證。

黃國昌上午在立法院質詢時指控，2021年9月17日上班時間，蔡清祥搭乘公務車陪好友喬私人訴訟，要求法務部一周內完成調查。蔡清祥隨後發布聲明稿澄清，經過確認當天是立法院會，自己整天都在立法院備詢，「這間公司位於何處毫無所悉，更不可能利用公務車親赴該公司」。

黃國昌回應，此案檢舉人提供的資料非常完備，蔡清祥為其友人華洋投資股份有限公司「方董」和聯合再生董事長洪傳獻喬子公司「中陽光電股份有限公司」紛爭，2021年5月判賠6238萬元支給赴契約價金案件，而蔡清祥在同年9月為其赴聯合再生喬事後達成和解，撤回上訴。

黃國昌說，建請檢察官盡速依法偵辦，後續也將配合偵辦、偕同檢舉人作證，為了避免不當外力干擾證人的情事發生，因此完整事證將在偵查中提交，俾利保護檢舉人之身分。