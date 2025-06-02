濫用公務車替友喬訴訟？遭黃國昌檢舉 蔡清祥聲明提「不在場證明」打臉

民眾黨立委黃國昌今天指控，法務部前部長蔡清祥在2021年9月17日上班時間，搭公務車替好友「喬訴訟」，公開向法務部長鄭銘謙告發。蔡清祥發出聲明表示，當天是立院院會，他整天都在立院備詢，有照片為憑，黃國昌所指，確無此事。

司法委員會今邀請監察院秘書長等官員，就「如何落實清廉政府及公務員瀆職之態樣與防制」進行專題報告。黃國昌質詢時，指蔡清祥搭公務車替友人「喬訴訟」，他提出公開檢舉，要求法務部將蔡清祥請假紀錄、公務車派車單，送交司法委員會。黃國昌並詢問鄭銘謙，「查前部長是否有壓力？」鄭說，就依法處理。

蔡清祥表示，已請前秘書確認，2021年9月17日當天是立院院會，他整天都在立院備詢，有照片為憑，且他對黃國昌所指地點毫無所悉，更不可能利用公務車前往。

蔡清祥指出，他了解立委日理萬機，對很多事情可能不是很清楚，如果能查明實情再行質詢，更令人折服。蔡清祥也說，對於聯合再生這間公司到底位於何處，毫無所悉，更不可能利用公務車親赴這間公司。卸任前聽聞有立委詢問此事，因即將離開公職，且確無此事，就未加理會，想不到此時再被提起，無奈必需立即嚴加澄清。