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批李俊俋僅負政治責任 吳宗憲：「吾賴官員」逍遙法外

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
立法院司法及法制委員會今天就防制公務員瀆職進行專案報告，召委吳宗憲表示，監委秘書長李俊俋涉及濫用公務車，可能已經觸犯詐欺、背信、侵占等罪。記者潘俊宏／攝影
立法院司法及法制委員會今天就防制公務員瀆職進行專案報告，召委吳宗憲表示，監委秘書長李俊俋涉及濫用公務車，可能已經觸犯詐欺、背信、侵占等罪。記者潘俊宏／攝影

監察院秘書長李俊俋因濫用公務車爭議請辭，與此同時再有監委遭爆濫用公務車。國民黨立委吳宗憲批評，此舉已經涉及刑法詐欺、侵占或背信等罪，甚至是貪汙，「吾賴」政府的官除負政治責任，也應負起相關法律責任，還有哪些人也公器私用更該查明。

吳宗憲批評，李俊俋僅交代政治責任，然包括監委蘇麗瓊、林郁容近來都被爆料濫用公務車，作為接機親友等私人事務，已經涉及刑法詐欺、侵占或背信等罪，甚至可能違反「貪汙治罪條例」，這其中該負的行政責任包括懲處，以及刑事責任還是要好好清查。

吳宗憲指出，監察院是現代御史，監督公家機關的文武百官，上至總統，下至約聘僱人員，本應為公務員清廉之表率，但卻有如此行為，怎還有臉執掌官箴的監察院？應查明還有哪些人公器私用？濫用期間有多久？詳情為何？

吳宗憲提到，監委葉大華說這些專用公務車私用是「涉己事務」無法調查，似乎忘了監院有紀律委員會，依據監察院監察委員自律規範第17、19條，監委可以就違法情事加以彈劾、移送法辦或加以停職，葉這番說詞，難道說監院對於權貴就不敢辦了？監院成化外之地嗎？

吳宗憲還說，依據監院公務車管理要點第8點，公務車，包括首長、副首長、秘書長座車開出去，必須要詳細記載車輛使用紀錄，且用車人要簽名。那麼秘書長專用車的司機會填寫開去幫秘書長的狗狗美容嗎？還是填具其他用途，有無偽造文書嫌疑？甚至有無銷毀相關文書證據？「吾賴」政府的官，凌駕於人民之上，逍遙於法律之外，他會持續監督「吾賴官員」，絕不容許任何人仗勢濫權、踐踏制度。

監察院

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