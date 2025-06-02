監院無從確認更多未爆彈 李來希：該辭官的僅一人？

監察院濫用公務車事件持續延燒，秘書長李俊俋請辭，3位監委也送紀律委員會；副院長李鴻鈞坦言，目前被揭露的是3位監委，究竟會有幾位，「你問我，我也不知道」。考試院保訓會前委員桂宏誠質疑，李俊俋辭呈要等賴清德總統批示勉予同意並發布人事令才生效；全國公務員協會前理事長李來希質疑，該辭官、畜牲躺臥人車的只有李俊俋嗎？

監察院公器私用爭議連環爆，李俊俋不當使用公務車接送愛犬去美容，挨轟數日後昨晚宣布請辭，但監委林郁容、蘇麗瓊、王榮璋接續被爆料濫用公務車。李鴻鈞今天舉行記者會，代表監察院向社會表達歉意，李俊俋已准辭，不當使用公務車的3位監委移送紀律委員會。

李鴻鈞說明，現在有被揭露的是3位，究竟會有幾位，「你問我，我也不知道」，後面還有沒有也無從去確認，所以只能就現知的、被揭露的送紀律委員會；這是目前唯一能做的，「我的本份也只能做到這個地方」。至於監察院長陳菊知不知情？李鴻鈞也表示陳菊請假中，目前他就是代理院長，所以一切由他承擔。

李鴻鈞表示，李俊俋目前已經是正式請辭了，其實李俊俋有法律上的專長及行政歷練，輔助正副院長很多事情，尤其法律是他的弱項，過去給予很多協助，所以這非常可惜；至於未來人選，可能也沒辦法一時之間找到，還是希望有好的人選。