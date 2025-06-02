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濫用公務車頻傳 趙少康：一年後實質廢除監院正是時候

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中廣前董事長趙少康。圖／聯合報系資料照片
中廣前董事長趙少康。圖／聯合報系資料照片

監察院秘書長李俊俋因公務車私用爭議請辭，監委王榮璋也被揭露使用公務車接送理髮。中廣前董事長趙少康表示，監察委員公私不分、風紀敗壞，監察院不只功能不彰，還是公務員的壞榜樣，存在的價值蕩然無存。這屆監委明年7月底任滿，是實質廢除監察院的最佳時機。

趙少康指出，除了李俊俋，監委林郁容、蘇麗瓊、王榮璋也都濫用公務車，可能觸犯貪汙、背信、侵占罪，公務員犯罪，不能因為請辭下台就沒事，就是只敢打蒼蠅不敢打老虎。

趙少康說，更何況，李俊俋是因為不想今天到立法院備詢，怕被問出更多濫用公務車的監委身分，民進黨也不想大罷免計畫被這波監委風紀問題影響，才會企圖斷尾求生，根本不是真正負起政治責任。除了李俊俋，其他3個人到現在還在閃躲戀棧，怎麼好意思？

趙少康說，監察院一共29個監委，就配了29台公務車，根本一人一部車。監委年薪256萬元，院長可以請假快半年，哪一個院可以這樣？能想像行政院或立法院長可以請假半個月而不影響政務運作？

趙少康說，賴清德認為中華民國憲法是災難，就不要再用「五權憲法」來護航監察院，既然修憲難度高，本屆監委的任期明年7月底屆滿，不要再提名監委，就能達到實質廢除監察院的目的，總比養一堆功能不彰的監委來鬧笑話好。

監察院

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