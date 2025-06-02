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影／批政府官員規避監督 藍委呼籲不要害怕承擔責任

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
監察院秘書長李俊俋濫用公務車後的閃辭，國民黨立委葛如鈞（圖）今天向官員喊話，別害怕來立法院備詢，這是你們的責任，而質詢也是立委們的權利。記者潘俊宏／攝影
監察院秘書長李俊俋濫用公務車後的閃辭，國民黨立委葛如鈞（圖）今天向官員喊話，別害怕來立法院備詢，這是你們的責任，而質詢也是立委們的權利。記者潘俊宏／攝影

從國安會秘書長吳釗燮屬下涉共諜案後神隱，行政院秘書長龔明鑫缺席預算審查，到近日監察院秘書長李俊俋濫用公務車後的閃辭，國民黨立委葛如鈞今天喊話，政府官員別害怕來立法院備詢，這是你們的責任，質詢也是立委們的權利。

葛如鈞表示，政府獲得史上最高的3兆元預算，官員及綠委卻不斷批評國民黨及民眾黨刪、凍預算，行政院刪完一般性地方補助款後，卻又追加636億的預算，不斷轉嫁攻擊在野黨，並恐嚇、情勒人民，尤其當廉政機關違法私用，國安單位自己洩漏機密，國科會違反科學研究精神，管勞工權益的帶頭霸凌員工，中選會不中立等，多個部會都違反自己的宗旨，這像一個民主政府嗎？不免讓民眾感受這是獨裁政府，只酬庸親信，官員們不應該再請辭、缺席、神隱來逃避到立法院備詢的責任。

監察院

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