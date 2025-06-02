李鴻鈞稱監院暫緩調查李俊俋 黃國昌嗆監委濫權遮羞布

監察院秘書長李俊俋濫用公務車請辭獲准，監察院副院長李鴻鈞今天宣布暫停調查，民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，如此說法根本禁不起考驗，簡直是拿「犯罪經告發」作為濫權的遮羞布，過去在力暘光電弊案早就前例可循，再次展現「綠色監委能、其他人不能」的雙標。

針對李俊俋濫用公務車爭議事件，法務部長鄭銘謙受訪時證實，台北地檢署已經立案調查。李鴻鈞上午舉行記者會說明，依照監察法第26條、監察法施行細則第27條規定，只要司法啟動調查，監察院就不能調查，因此只能先暫時停住，等到司法偵查有一定進度後再行調查。

黃國昌稍早在臉書發文表示，李鴻鈞面對自家監委涉案，竟然想要胡亂引用監察法、監察法施行細則魚目混珠，「只要司法啟動調查，監察院就不能調查，所以本來機制已經啟動，但是北檢已經正式啟動調查，那我們也只能暫時停住，等到司法有一個確認的結果，監察院才能再進行調查。」

黃國昌直言，對於監察院一連串公器私用的醜聞，如此說法不僅禁不起考驗，簡直是拿「犯罪經告發」作為監委濫權的遮羞布。事實上，刑事偵查與監委調查同時進行者所在多有，「我們的監委是刻意選擇遺忘，還是在欺騙社會大眾？」

黃國昌舉力暘光電弊案為例，早在2024年4月22日陳凱凌、古聖煇等人遭到起訴之前，儘管還在刑事偵查，監察院早就同時進行調查，包括調閱經濟部、農業部及台南市政府等機關的卷證，並且在2023年11月20日要求台南市審計處進行案情簡報。

黃國昌說，這些內容都寫在「台南光電小二甲審查案」的調查報告，何來司法啟動調查、監察院就不能調查，如果按照李鴻鈞的意思，難道只要民進黨的「御用鷹犬」台北地檢署把案子擺到天荒地老，公器私用、違法事實明確的監委就可以持續安然無事，監察院就可以繼續擺爛。

黃國昌表示，這種廉能標準會不會太好笑，再一次赤裸裸展示「綠色監委能、其他人不能」的雙標，監察院不要把「犯罪經告發」當成遮羞布，更不要想再包庇自家人，「以為一個李俊俋請辭，事情就可以這樣算了。」