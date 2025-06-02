李俊俋請辭獲准 吳思瑤：監院應拿出高標準反求諸己
監察院秘書長李俊俋因濫用公務車爭議請辭，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天指出，尊重此決定，而監察院作為整肅官風、落實廉能政治的機關，應有比標準更高的自我要求，對於社會各界的監督，也應反求諸己。
吳思瑤表示，監察院副院長李鴻鈞已組成調查小組查辦此事，她說，監察院作為整肅官風、落實廉能政治的機關，但一連串的公務車使用爭議，已讓監院喪失公信力，期盼該查就查、該辦就辦，尊重監院作為，也希望調查即刻啟動，有具體結果就向社會各界報告。
吳思瑤強調，李俊俋已辭職，為不當行為深自檢討、負起政治責任，民進黨團尊重此決定，也希望此類爭議事件不再發生，監察院應當拿出比標準更高的標準自我要求，對於社會各界的監督檢視，監察院也應反求諸己。
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