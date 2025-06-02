【重磅快評】監察院變養老院 李俊俋自證實質廢監院

監察院秘書長李俊俋昨天才請辭獲准，監委王榮璋又被踢爆濫用公務車接送去理髮，爭議連環爆，接狗、看牙、理髮，監察院變養老院、公務車變保母車。監察院長陳菊無法視事、秘書長李俊俋自宮請辭，其實不用動到修憲，民進黨已形同實質「廢監院」。

監委濫用公務車顯然習慣成自然，尤其被藍白刪減96％業務費預算，監察院更無所事事。監委蘇麗瓊、林郁容、王榮璋接連被爆料濫用公務車，看牙醫、接親友、去理髮，彷彿快樂的退休人生，令人好不羨慕；監察院副院長李鴻鈞今天舉行記者會，代表監察院向社會表達歉意，李俊俋已准辭，不當使用公務車的3位監委將移送紀律委員會。

根據「監察院公務車輛及駕駛人員管理要點」第4條規定，公務車輛均應由主管單位建立「車歷登記卡」；該要點第8條也規定，公務車輛駕駛應服從用車人的指揮，並應將派車單內車輛「使用紀錄詳細記載」，於用車完畢後，送請用車人簽名。監察院將不當使用公務車的3位監委將移送紀律委員會，同時也應公布相關登記紀錄是否詳實？否則不僅有行政責任、還有偽造文書之嫌。監委若不以最高標準知所進退，國民黨已告發監委涉嫌公器私用，就看北檢敢辦到什麼程度？

監察院國家人權委員會被視為超越黨派的中立機關，台灣司法機關最近發生過度羈押、濫權追訴等爭議，國家人權委員會卻不聞不問；其中，擔任主委的陳菊生病請長假、委員之一的王榮璋又被爆公器私用，美其名維護國家人權，實際上更像沉睡的人權機關。

監委如同過街老鼠人人喊打，但人必自侮而後人侮之，此時不必再妄想監委能監督百官，因為他自己就是最壞的示範。本屆監委任期雖到明年7月底，但預算遭大幅刪凍、民進黨提名的監委擺爛，在朝野另類聯手下，監察院其實已形同作廢；這個「廢」或許一語雙關，既是動詞的廢掉、也可是名詞的廢物。

監察院雖以「假刪預算、真修憲廢院」聲請釋憲，但民進黨早就力主廢監院，朝野罕見達成共識，皆把監察院視為可割可棄的「盲腸機關」。監察院前院長王建煊卸任前曾高呼監院應「關門大吉」，特別是在當今政治現實下，監察院處境是藍不疼、綠不愛；所謂「一顆老鼠屎，壞了一鍋粥」，但李俊俋斷尾也難求生，因為未爆彈連環燒，監察院不知還有多少個「李俊俋們」？

監察院常被戲稱為「沒有牙齒的老虎」，在監委被爆料搭公務車去看牙後，國人才恍然大悟，監委不是「沒有牙齒」，而是「有牙無恥」；儒者顧炎武曾說，「士大夫之無恥，是謂國恥」，如今依然適用。