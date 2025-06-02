快訊

放話嫌新設備太貴 台積與艾司摩爾諜對諜

價差達3倍！趁機哄抬票價 菲律賓下令關閉亞航AirAsia MOVE網站

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「氣運驚人」：財庫更飽滿

濫用公務車要徹查 黃國昌推廢監院

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民眾黨主席黃國昌與黨公職、青年2日於監察院門口抗議，並要求北檢儘速調查監察院。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
民眾黨主席黃國昌與黨公職、青年2日於監察院門口抗議，並要求北檢儘速調查監察院。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「濫用公務車已經違法，盼檢方立案調查，民眾黨也將持續推動廢除監察院！」白委黃國昌2日與服務處主任陳語倢和多位青年，手舉監委私用公務車畫面，呼籲檢方在監察院前秘書長李俊俋請辭後，仍要徹查監察院私用公務車的狀況。黃國昌也說，會繼續推動廢除監察院，而濫用公務車更彰顯在野黨監督的重要性。

白要廢除監察院

頂著大太陽，多位青年身穿黑衣、手持監委搭公務車被檢舉的畫面，高喊「綠官公器私用、監委不要雙標」，黃國昌表示，立法院司法法制委員會2日要質詢「如何落實清廉政府及公務員瀆職之樣態與防治」，當時前秘書長李俊俋就說要請假，但立法院不准，結果李俊俋就直接請辭，監察院也未派副秘書長前往備詢。

黃國昌不滿指出，按照過去前雲林縣消防局長、台南原民會主委案例，相關官員都有請辭且被彈劾，但他在2日質詢時，法務部長鄭銘謙針對北檢能否搜索監察院，還有監委的監督標準都說不清楚。他強調，這些濫用公務車遭到揭發，不只彰顯在野黨立委監督的重要性，更堅定他們要廢除監察院的決心不變。

批監察院失去中立

「監察院已經失去監督行政單位的中立性！」黃國昌汐止、金山服務處主任陳語倢指出，如今民眾揭發監察委員私用公務車，不只是個人的醜聞，而是整體體系的腐敗，雖然李俊俋已經請辭，但能否逃脫《刑法》的背信與侵占罪？北檢應該儘速徹查，不要讓監察院公務車淪為監委的私人多元計程車。

陳語倢總結，監察院坐擁高達29台公務車，形同每個監委都有一台公務車可用，簡直是過太爽，先前李俊俋還出來哭窮說沒錢買衛生紙，而今匆匆請辭，不禁令人懷疑是否又要重演民進黨高官請辭後高升的爛戲碼？黃國昌也說，記者會結束後，他會正式發文索取監察院的派車單資訊，呼籲監察院不要想迴避監督。

【更多精采內容，詳見

監察院

延伸閱讀

李俊俋濫用公務車接愛犬美容 北檢分他字案偵辦中

鍾小平連署送件數量曝光 喊話黃國昌：號召支持者

監委濫用公務車繼續爆 黃國昌團隊赴監院檢舉要求啟動彈劾

黃國昌檢舉蔡清祥涉濫用公務車 鄭銘謙：依法處理

相關新聞

李俊俋濫用公務車接愛犬美容 北檢分他字案偵辦中

監察院秘書長李俊俋動用公務車輛接送愛犬寵物美容，上周國民黨籍民代至台北地檢署告發李俊俋涉侵占、背信、貪汙等罪，台北地檢署...

監院道歉！副院長李鴻鈞：3監委移送紀律委員會

監察院公器私用爭議連環爆，秘書長李俊俋不當使用公務車接送愛犬去美容，挨轟數日後昨晚宣布請辭，但監委林郁容、蘇麗瓊、王榮璋...

獨／李俊俋才請辭想滅火 再爆監委王榮璋疑濫用公務車接送理髮

監察院秘書長李俊俋及多位監委濫用公務車爭議連環燒，李昨晚才請辭，本報今晨再接獲爆料，監委王榮璋也疑似濫用公務車接送去理髮...

李俊俋都辭了監委怎麼辦？ 監院別把北檢當保護傘

監察院爆出秘書長李俊俋，以及三位監委林郁容、蘇麗瓊、王榮璋「公器私用」，以公務車辦私事的重大爭議。雖然李俊俋已於6月1日請辭獲准，但此案還牽涉司法、貪瀆問題，不是李俊俋請辭就能了事。且從現行規定來看，監委濫用公務車，其爭議比李俊俋還大，李俊俋都請辭了，監委如何自處？

李俊俋請辭獲准 吳思瑤：監院應拿出高標準反求諸己

監察院秘書長李俊俋因濫用公務車爭議請辭，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天指出，尊重此決定，而監察院作為整肅官風、落實廉能政...

【重磅快評】監察院變養老院 李俊俋自證實質廢監院

監察院秘書長李俊俋昨天才請辭獲准，監委王榮璋又被踢爆濫用公務車接送去理髮，爭議連環爆，接狗、看牙、理髮，監察院變養老院、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。