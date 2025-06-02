濫用公務車要徹查 黃國昌推廢監院

「濫用公務車已經違法，盼檢方立案調查，民眾黨也將持續推動廢除監察院！」白委黃國昌2日與服務處主任陳語倢和多位青年，手舉監委私用公務車畫面，呼籲檢方在監察院前秘書長李俊俋請辭後，仍要徹查監察院私用公務車的狀況。黃國昌也說，會繼續推動廢除監察院，而濫用公務車更彰顯在野黨監督的重要性。

白要廢除監察院

頂著大太陽，多位青年身穿黑衣、手持監委搭公務車被檢舉的畫面，高喊「綠官公器私用、監委不要雙標」，黃國昌表示，立法院司法法制委員會2日要質詢「如何落實清廉政府及公務員瀆職之樣態與防治」，當時前秘書長李俊俋就說要請假，但立法院不准，結果李俊俋就直接請辭，監察院也未派副秘書長前往備詢。

黃國昌不滿指出，按照過去前雲林縣消防局長、台南原民會主委案例，相關官員都有請辭且被彈劾，但他在2日質詢時，法務部長鄭銘謙針對北檢能否搜索監察院，還有監委的監督標準都說不清楚。他強調，這些濫用公務車遭到揭發，不只彰顯在野黨立委監督的重要性，更堅定他們要廢除監察院的決心不變。

批監察院失去中立

「監察院已經失去監督行政單位的中立性！」黃國昌汐止、金山服務處主任陳語倢指出，如今民眾揭發監察委員私用公務車，不只是個人的醜聞，而是整體體系的腐敗，雖然李俊俋已經請辭，但能否逃脫《刑法》的背信與侵占罪？北檢應該儘速徹查，不要讓監察院公務車淪為監委的私人多元計程車。

陳語倢總結，監察院坐擁高達29台公務車，形同每個監委都有一台公務車可用，簡直是過太爽，先前李俊俋還出來哭窮說沒錢買衛生紙，而今匆匆請辭，不禁令人懷疑是否又要重演民進黨高官請辭後高升的爛戲碼？黃國昌也說，記者會結束後，他會正式發文索取監察院的派車單資訊，呼籲監察院不要想迴避監督。

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