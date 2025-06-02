監察院暫停調查李俊俋 李鴻鈞曝：因北檢已來過監院

監察院秘書長李俊俋因濫用公務車爭議請辭，監院副院長李鴻鈞今早開記者會說明，他提到事件之初就對李俊俋做行政調查，但現在因有人提告而使司法機制啟動，且北檢已經來過監院，監院依監察 法規定，目前只能暫停調查。另外有關派車單是否屬偽造文書情況，李鴻鈞也說，派車情形是行之有年，所以已來做通盤檢討。

監察院公器私用爭議連環爆，李俊俋不當使用公務車接送愛犬去美容，挨轟數日後昨晚宣布請辭，但監委林郁容、蘇麗瓊、王榮璋接續被爆料濫用公務車。李鴻鈞今天舉行記者會，代表監察院向社會表達歉意，李俊俋已准辭，不當使用公務車的3位監委移送紀律委員會。

李鴻鈞說明，事件之初就已經針對李俊俋做行政調查，但因為現在有人去北檢提告，所以就正式啟動司法調查機制，依照「監察法」第26條、監察法施行細則第27條，只要司法啟動調查，監察院就不能調查，因此只能暫時先停住，等到司法偵查有一定程度後，監察院再來調查。李鴻鈞提到，北檢相關調查細節因為牽扯司法問題，所以不能講太多，只能說司法機制已經啟動，而且北檢已經來過監察院。