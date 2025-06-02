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李俊俋濫用公務車接愛犬美容 北檢分他字案偵辦中

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
桃園市議員凌濤、台北市議員張斯綱、國民黨發言人楊智伃，今至台北地檢署告發李俊俋涉侵占、背信等罪。記者蕭雅娟／攝影
桃園市議員凌濤、台北市議員張斯綱、國民黨發言人楊智伃，今至台北地檢署告發李俊俋涉侵占、背信等罪。記者蕭雅娟／攝影

監察院秘書長李俊俋動用公務車輛接送愛犬寵物美容，上周國民黨籍民代至台北地檢署告發李俊俋涉侵占、背信、貪汙等罪，台北地檢署收案後分案，李俊俋列為他字案被告，指派檢肅黑金專股檢察官偵辦中。

李俊俋今年5月遭爆料動用公務車輛接送愛犬寵物美容，聲稱油料自付，並向監察院副院長李鴻鈞自請處分。民代痛批「全民都看不下去」全民也都在看北檢會不會詳查。台北地檢署上周收受告發，已依程序分案辦理，將李俊俋列為「他字案」被告，指派檢肅黑金專股檢察官偵辦。

5月28日桃園市議員凌濤、台北市議員張斯綱、國民黨發言人楊智伃、新北市議員林國春等人，及新黨人士，陸續至台北地檢署告發李俊俋涉侵占、背信、貪汙等罪。凌濤指出，監察院哭說沒有衛生紙，卻高官肥貓公器私用做寵物美容，李俊俋被踢爆此案，竟大聲嗆聲自己出油錢；公務車是否為監察院的？司機和隨行秘書領國家的薪資？這3者都是李俊俋無法迴避的。

凌濤表示，根據監察院車輛管理要點，須載明行經路線及里程數，詳載也要審查，這資料是寫寵物美容還是用其他公務行程遮掩私用的寵物美容？檢方應該在接獲告發後，緊急保全證據，是不是應立即搜索監察院、羈押李俊俋，這才是民進黨政府過去對偽造文書的範例，檢調敢不敢？還是辦藍不辦綠？

林國春到告發李俊俋涉貪汙，圖利自己、破壞中華民國官箴，中華民國公務員不能比照李俊俋行事作風。新黨人士也赴北檢李俊俋涉背信罪，認為此案涉及民間信託與資源調配爭議，青年軍痛斥李俊俋行徑「有錢載狗，沒錢大便」凸顯權力傲慢與公信力崩壞。

監察院 李俊俋 寵物

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