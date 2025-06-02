監委濫用公務車繼續爆 黃國昌團隊赴監院檢舉要求啟動彈劾

監察院秘書長李俊俋昨天請辭獲准，但今早又傳監委王榮璋疑濫用公務車去理髮，爭議繼續爆。民眾黨立委黃國昌的地方服務處主任陳語倢今天上午到監察院遞交檢舉函，要求監院比照過去彈劾公務員、民代濫用公務車前例，啟動對自家人濫用公務車的彈劾案調查。

針對近日爆發公務車濫用風波，李俊俋昨天晚間發布辭職聲明，坦承個人思慮不周有負清譽，黃國昌汐止金山萬里區主任陳語倢上午舉行「御史大夫不清廉，綠色高官人人嫌」記者會，並且率領數名民眾親赴監察院遞送檢舉函，由輪值監委賴鼎銘受理案件。

陳語倢指出，監察院接連爆發體制腐敗、違法亂紀的醜聞，從李俊俋濫用公務車接送愛犬寵物美容、監委林郁容濫用公務車接送親友，再到監委蘇麗瓊濫用公務車看牙醫，如今更爆出監委王榮璋濫用公務車到理髮廳，全部都違反監察院公務車使用規範。

陳語倢直言，現在只有李俊俋下台負責，難道其他監委要繼續神隱，監察院不只是所謂的酬庸院、廢物院，「現在又多一個『監嘸院』的新名詞。」

陳語倢還說，監察院公務車數量為五院之首，整整是行政院的兩倍、立法院的6倍，然而受理案件數卻一年比一年少，完全就是拿人民的納稅錢胡搞瞎搞，沒有錢買衛生紙就怪藍白立委，麻煩民進黨政府不要再雙標，也不要再直指在野黨進行政治操作。

黃國昌表示，立法院司法及法制委員會今天安排專案報告，監察院完全沒有指派副秘書長列席，難不成是在迴避國會監督，「納稅人花錢養的監委，現在以為自己是太上皇嗎？」李俊俋自知躲不過去才匆忙請辭，然而政治責任的追究是一回事，法律責任的追究才是嚴肅問題。

黃國昌指出，監察院數度彈劾濫用公務車事件，何時才打算對自家人提出彈劾案，未來是否要主動移送檢調偵辦，而監委派車單涉及登載虛偽不實、偽造文書，台北地檢署還打算睡到什麼時候，還是只要看到綠色監委就軟趴趴，「民進黨包庇自家人違法濫權，真是不遺餘力。」