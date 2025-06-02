【即時短評】辱監院門風壞官箴還不辭 監委太丟臉

因為用公務車載愛犬去美容，鬧出軒然大波的監察院秘書長李俊俋，在到立院備詢前一晚請辭。此舉雖有明顯止損滅火意味，但是如今被火勢燒到的，早就不是李俊俋而已，包括監委蘇麗瓊搭公務車看牙、林郁容疑動用公務車為親友接機，今天在監院記者會前，又爆出監委王榮璋也搭公務車理髮。由於近年官員被彈劾案例中，事由不乏「公務車私用」。監委一方面刮別人鬍子，自己同時卻不修邊幅、滿面于思，怎麼說都難以服人。

面對在野黨主導的立院大幅刪減凍結政府機關開支，執政團隊則祭出哭窮喊冤。然而相較於閣揆卓榮泰的杯子蛋糕，監察院連廁所衛生紙都立刻取消，並且刻意公告周知，搶戲程度顯然更勝一籌，主管院內行政業務的秘書長，顯然應居「首功」，只是沒想到現世報來得太快。

秘書長和三名監委接連被爆不當使用公務車，顯示監院對於公私界限模糊，已是積累惡習，完全忘了監院應以身作則以正官箴的使命及責任，身為御史大夫的監委都如此自毀官箴，也難怪監院被質疑只打蒼蠅、不打老虎、毫無功能，早該廢了。

監察院設置目的如古代御史台、都察院，監督文武百官，掌彈劾建言，防止官吏侵害人民權力，監察院作為全國公務員之表率，更應以最高標準自我要求，但如今全民所見監察院，秘書長和監委帶頭公器私用、全體監委卻視而不見、徇私包庇，有監委說這是「涉己事務怎麼查」避談公務車之亂，監院副院長竟也說監委都是各自獨立行使，監察院對於監委無法進行裁罰，只能先將有問題的監委移送紀律委員會。

監委因公器私用被移送紀律委員會，這還不夠丟臉嗎？早就該向全民道歉請辭，這些監委若不是貪求官名和官位，就是太沒有羞恥，以為自己是來當官的，對自己應糾舉失職官員的職責毫無認識，當己身不正，焉能正人？如此監院，辱監院門風壞天下官箴，還有什麼存在的必要，何不關門？