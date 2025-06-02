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黃國昌檢舉蔡清祥涉濫用公務車 鄭銘謙：依法處理

聯合報／ 唐筱恬／台北即時報導
民眾黨團總召黃國昌在立法院司委會公開檢舉，法務部前部長蔡清祥在2021年9月17日上班時間，搭公務車陪好友喬私人訴訟，痛批官箴敗壞。圖取自國會頻道。
民眾黨團總召黃國昌在立法院司委會公開檢舉，法務部前部長蔡清祥在2021年9月17日上班時間，搭公務車陪好友喬私人訴訟，痛批官箴敗壞。圖取自國會頻道。

監察院祕書長李俊俋日前遭爆料，使用公務車送愛犬至寵物店做美容，引發各界檢討監察院公務車濫用問題。民眾黨團總召黃國昌今天在立法院司委會公開檢舉，法務部前部長蔡清祥在2021年9月17日上班時間，搭公務車陪好友喬私人訴訟，痛批官箴敗壞至此；法務部長鄭銘謙則回應，就依法處理。

立法院司法及法制委員會今天邀請法務部、廉政署等單位進行「如何落實清廉政府及公務員瀆職之態樣與防制」專題報告並備詢。

黃國昌質詢時詢問，法務部長搭公務車，有無需要寫派車單？鄭銘謙答詢說，派車是庶務性事務，這部分應該司機會處理派車單。

黃國昌表示，他公開檢舉蔡清祥在2021年9月17日上班時間，搭乘公務車陪好友去找聯合再生喬私人訴訟，法務部長上班可以做這事嗎？痛批官箴敗壞至此，他當初本來要質詢，但當時蔡清祥已經下台。

黃國昌要求法務部，一周內提供當時請假紀錄與公務車派車單，希望法務部調查不要雷聲大雨點小。鄭銘謙表示，會去了解；黃國昌再問鄭，調查前法務部長會不會有壓力，鄭銘謙僅說「就依法處理」。

黃國昌 鄭銘謙 法務部

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