快訊

放話嫌新設備太貴 台積與艾司摩爾諜對諜

價差達3倍！趁機哄抬票價 菲律賓下令關閉亞航AirAsia MOVE網站

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「氣運驚人」：財庫更飽滿

私用公務車風波延燒 3監委移紀律委員會

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
監察院副院長李鴻鈞2日親上火線，說明監委遭舉發公務車私用的處置狀況。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
監察院副院長李鴻鈞2日親上火線，說明監委遭舉發公務車私用的處置狀況。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

針對監察委員王榮璋、蘇麗瓊、林郁容陸續爆出私用公務車爭議，監察院副院長李鴻鈞2日親上火線召開記者會，宣布將這3位監委移送紀律委員會。針對藍白質疑監委為何不比照前副秘書長李俊俋請辭，李鴻鈞回應說，秘書長是行政職，監委是獨立行使職權，兩者並不相同。另外，他也證實北檢已來過監察院進行調查。

北檢已來過監院

自監察院秘書長李俊俋遭爆用公務車幫寵物美容、送外送後，監委王榮璋、蘇麗瓊、林郁容也陸續遭民眾或媒體舉發私用公務車。李鴻鈞在記者會表示，監委是獨立行使職權，不能行使行政調查，因此將3位委員先送紀律委員會，端看後續委員會決議如何處理。

外界關注監察院何時會對院內公務車使用進行調查，李鴻鈞表示，本來已經開始行政調查，但因為北檢也啟動了行政調查，按照《監察法》第26條規定，司法調查中時監察院不能調查，因此會等到司法調查進行到一定成果後，再進行後續的調查。不過，針對北檢的調查細節，李鴻鈞表示不方便透露。

全面檢討派車規定

針對如何改革公務車使用，包括派車單等狀況，李鴻鈞指出，監察院的派車行駛狀況行之有年，法規從民國82年以後就沒有改過，雖然監委的用車被定位為「首長用車」，但近來社會對公務車私用相當關注，因此他先要求公務車禁止私用，未來會參照行政院等機關的派車準則，全盤檢討監察院的規定。

媒體質疑，監察院的院會時間大多在10分鐘以內，質疑浪費人民納稅錢。李鴻鈞反駁說，監察院與立法院運作狀況不同，監察院包括彈劾、調查報告成立等業務都是在委員會進行，而他每個委員會的開會都會全程出席坐到底，立法院的立委在院會質詢時，也不見得會全面出席，而且過去監察院院會召開的時間也很短。

【更多精采內容，詳見

蘇麗瓊 監察院 李鴻鈞

延伸閱讀

監院道歉！副院長李鴻鈞：3監委移送紀律委員會

告監察院公器私用 藍委問北檢辦不辦

獨／李俊俋才請辭想滅火 再爆監委王榮璋疑濫用公務車接送理髮

公務車載愛犬…李俊俋請辭獲准 在野批斷尾求生

相關新聞

李俊俋濫用公務車接愛犬美容 北檢分他字案偵辦中

監察院秘書長李俊俋動用公務車輛接送愛犬寵物美容，上周國民黨籍民代至台北地檢署告發李俊俋涉侵占、背信、貪汙等罪，台北地檢署...

監院道歉！副院長李鴻鈞：3監委移送紀律委員會

監察院公器私用爭議連環爆，秘書長李俊俋不當使用公務車接送愛犬去美容，挨轟數日後昨晚宣布請辭，但監委林郁容、蘇麗瓊、王榮璋...

獨／李俊俋才請辭想滅火 再爆監委王榮璋疑濫用公務車接送理髮

監察院秘書長李俊俋及多位監委濫用公務車爭議連環燒，李昨晚才請辭，本報今晨再接獲爆料，監委王榮璋也疑似濫用公務車接送去理髮...

李俊俋都辭了監委怎麼辦？ 監院別把北檢當保護傘

監察院爆出秘書長李俊俋，以及三位監委林郁容、蘇麗瓊、王榮璋「公器私用」，以公務車辦私事的重大爭議。雖然李俊俋已於6月1日請辭獲准，但此案還牽涉司法、貪瀆問題，不是李俊俋請辭就能了事。且從現行規定來看，監委濫用公務車，其爭議比李俊俋還大，李俊俋都請辭了，監委如何自處？

李俊俋請辭獲准 吳思瑤：監院應拿出高標準反求諸己

監察院秘書長李俊俋因濫用公務車爭議請辭，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天指出，尊重此決定，而監察院作為整肅官風、落實廉能政...

【重磅快評】監察院變養老院 李俊俋自證實質廢監院

監察院秘書長李俊俋昨天才請辭獲准，監委王榮璋又被踢爆濫用公務車接送去理髮，爭議連環爆，接狗、看牙、理髮，監察院變養老院、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。