私用公務車風波延燒 3監委移紀律委員會

針對監察委員王榮璋、蘇麗瓊、林郁容陸續爆出私用公務車爭議，監察院副院長李鴻鈞2日親上火線召開記者會，宣布將這3位監委移送紀律委員會。針對藍白質疑監委為何不比照前副秘書長李俊俋請辭，李鴻鈞回應說，秘書長是行政職，監委是獨立行使職權，兩者並不相同。另外，他也證實北檢已來過監察院進行調查。

北檢已來過監院

自監察院秘書長李俊俋遭爆用公務車幫寵物美容、送外送後，監委王榮璋、蘇麗瓊、林郁容也陸續遭民眾或媒體舉發私用公務車。李鴻鈞在記者會表示，監委是獨立行使職權，不能行使行政調查，因此將3位委員先送紀律委員會，端看後續委員會決議如何處理。

外界關注監察院何時會對院內公務車使用進行調查，李鴻鈞表示，本來已經開始行政調查，但因為北檢也啟動了行政調查，按照《監察法》第26條規定，司法調查中時監察院不能調查，因此會等到司法調查進行到一定成果後，再進行後續的調查。不過，針對北檢的調查細節，李鴻鈞表示不方便透露。

全面檢討派車規定

針對如何改革公務車使用，包括派車單等狀況，李鴻鈞指出，監察院的派車行駛狀況行之有年，法規從民國82年以後就沒有改過，雖然監委的用車被定位為「首長用車」，但近來社會對公務車私用相當關注，因此他先要求公務車禁止私用，未來會參照行政院等機關的派車準則，全盤檢討監察院的規定。

媒體質疑，監察院的院會時間大多在10分鐘以內，質疑浪費人民納稅錢。李鴻鈞反駁說，監察院與立法院運作狀況不同，監察院包括彈劾、調查報告成立等業務都是在委員會進行，而他每個委員會的開會都會全程出席坐到底，立法院的立委在院會質詢時，也不見得會全面出席，而且過去監察院院會召開的時間也很短。

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