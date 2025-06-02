監院沒半人赴立院備詢 黃國昌轟：太上皇機關嗎？

監察院秘書長李俊俋遭爆料以公務車接送愛犬寵物美容，李昨天宣布請辭。立法院司法及法制委員會今天上午邀請監察院等單位進行專題報告並備詢，不過李俊俋突然請辭，監察院完全沒派人到場。民眾黨團總召黃國昌轟，「監察院半個人都沒來是什麼意思？監察委員覺得自己是太上皇機關嗎？」

立法院司委會今天邀請監察院秘書長、法務部長、廉政署署長等相關單位列席針對「如何落實清廉政府及公務員瀆職之態樣與防制」進行專題報告並備質詢，不過由於李俊俋突然請辭，監察院完全未派人到場。

吳宗憲主持會議時表示，監察院沒來，也沒提供書面資料，秘書長沒來也沒派其他人來，「有點在羞辱立法院」。

黃國昌質詢時轟，李俊俋辭職歸辭職，但監察院總還有副秘書長吧？監察院沒其他人嗎？監察委員現在認為自己是太上皇機關嗎？對於公務車事件的相關資訊，全體國人都只能從媒體上知道，完全沒人來實在離譜，建議司委會召委發文要求監院說明。

另外黃國昌也詢問，李俊俋曾指被立法院砍預算，但監院風骨不打折，如今讓全民看得瞠目結舌，對於李俊俋不當使用公務車，檢察官是否會調查？法務部長鄭銘謙表示，北檢已分案了解；黃國昌追問，李俊俋有無構成犯罪？鄭銘謙說，對個案不會表示意見。