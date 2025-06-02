快訊

放話嫌新設備太貴 台積與艾司摩爾諜對諜

價差達3倍！趁機哄抬票價 菲律賓下令關閉亞航AirAsia MOVE網站

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「氣運驚人」：財庫更飽滿

聽新聞
0:00 / 0:00

公務車載愛犬…李俊俋請辭獲准 在野批斷尾求生

聯合報／ 記者李成蔭黃婉婷林銘翰林麗玉王慧瑛／連線報導
被爆以公務車接送犬的監察院秘書長李俊俋，昨晚發布聲明，已向監察院副院長李鴻鈞請辭獲准，即日起生效。圖／聯合報系料照片
被爆以公務車接送犬的監察院秘書長李俊俋，昨晚發布聲明，已向監察院副院長李鴻鈞請辭獲准，即日起生效。圖／聯合報系料照片

監察院秘書長李俊俋被爆濫用公務車接送愛犬美容，他昨晚發聲明表示已請辭獲准，即日起生效。在野立委批評李俊俋斷尾求生，其他涉嫌濫用公務車的監委是否也要一同請辭？民眾黨團總召黃國昌呼籲檢調應嚴肅偵辦。

「本人李俊俋自即刻起，請辭監察院秘書長一職」，昨晚七時廿八分監察院媒體群組貼出李俊俋辭職聲明，他表示，自接任秘書長以來時刻謹慎自律、戮力從公，深知此職攸關國家廉政與公務員風紀之維護；近日因個人對公務車使用一時思慮不周，便宜行事，未能達到職務所應具備之高度廉潔標準，有負國人所託及監察院之清譽。

李俊俋表示，事件發生後，他立即深切反省，並於第一時間向監察院副院長李鴻鈞表達請辭決心，以示負責，絕無戀棧職務；李鴻鈞表示，李俊俋辭職固為展現態度，但建立完善制度以防範未來類似情事，更具實際意義。

李俊俋表示，現已完成階段性任務，為避免個人事件影響後續事務順利推動，再次懇切向李鴻鈞請辭，並獲准辭去監察院秘書長一職，即日起生效，他對這次事件造成紛擾向國人致上最深之歉意。

由於立法院司法及法制委員會今天已排定邀請李俊俋針對「防制公務員瀆職」專題報告，國民黨團書記長王鴻薇表示，李俊俋昨天請辭，推測是賴清德總統在政治上的止血動作，其他濫用公務車的監委，是不是也該以同樣標準請辭？

黃國昌表示，這是監察院斷尾求生，「對於廉能標準之低，令人難以苟同」，李俊俋請辭僅是最基本負起政治責任，此案涉及貪汙治罪條例，還有刑法侵占罪、背信罪、詐欺罪等刑事責任，呼籲檢調應嚴肅偵辦，絕非碰到綠色高官，膝蓋就軟。

記者昨晚多次致電及傳簡訊給李鴻鈞，至截稿前未獲回應。民進黨立委莊瑞雄表示，李俊俋犯錯後勇於認錯，展現面對爭議不閃躲的態度，不僅為制度止血，也對社會有交代，他對李俊俋的請辭表達正面評價。

日前踢爆李俊俋把公務車當成「Uber Eats」的國民黨北市議員張斯綱表示，李應該是「被請辭」，請辭是為止血，避免大罷免受到監委濫用公務車事件的影響。

新北市議員林國春日前另指控監委林郁容疑似使用公務車，在非公務時間、非公務用途，接送親友往返機場；還有監委蘇麗瓊也被爆用公務車處理私事，到牙醫診所看診。林國春昨天表示，「看廉政署敢不敢辦監委。」

黃國昌 辭職 監察院 林國春 李鴻鈞 李俊俋

延伸閱讀

李俊俋聲明稱第一時間就想請辭 傅崐萁：笑死不要演了

李俊俋請辭 王鴻薇：其他濫用公務車監委是否也該辭？

李俊俋請辭 林國春：除黨內和輿論壓力、應該有人想要這位子

李俊俋請辭監院秘書長 黃國昌：斷尾求生難以苟同

相關新聞

李俊俋濫用公務車接愛犬美容 北檢分他字案偵辦中

監察院秘書長李俊俋動用公務車輛接送愛犬寵物美容，上周國民黨籍民代至台北地檢署告發李俊俋涉侵占、背信、貪汙等罪，台北地檢署...

監院道歉！副院長李鴻鈞：3監委移送紀律委員會

監察院公器私用爭議連環爆，秘書長李俊俋不當使用公務車接送愛犬去美容，挨轟數日後昨晚宣布請辭，但監委林郁容、蘇麗瓊、王榮璋...

獨／李俊俋才請辭想滅火 再爆監委王榮璋疑濫用公務車接送理髮

監察院秘書長李俊俋及多位監委濫用公務車爭議連環燒，李昨晚才請辭，本報今晨再接獲爆料，監委王榮璋也疑似濫用公務車接送去理髮...

李俊俋請辭獲准 吳思瑤：監院應拿出高標準反求諸己

監察院秘書長李俊俋因濫用公務車爭議請辭，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天指出，尊重此決定，而監察院作為整肅官風、落實廉能政...

【重磅快評】監察院變養老院 李俊俋自證實質廢監院

監察院秘書長李俊俋昨天才請辭獲准，監委王榮璋又被踢爆濫用公務車接送去理髮，爭議連環爆，接狗、看牙、理髮，監察院變養老院、...

影／李俊俋涉濫用公務車請辭 吳宗憲：可能觸犯詐欺、背信、侵占

立法院司法及法制委員會今天就防制公務員瀆職進行專案報告，召委吳宗憲表示，監院秘書長李俊俋涉及濫用公務車，即使請辭，他要提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。