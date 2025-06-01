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李俊俋請辭 王鴻薇：其他濫用公務車監委是否也該辭？

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
監察院濫用公務車連環爆。圖／本報資料照片
監察院濫用公務車連環爆。圖／本報資料照片

因被爆用公務車載愛犬去美容沙龍引發爭議的監察院秘書長李俊俋稍早請辭，國民黨立法院黨團書記長王鴻薇質疑，這應該是賴清德一個止血動作，整起事件也凸顯執政黨種種荒謬、在野黨刪預算是正確的；她並質疑，其他濫用公務車的監察委員是不是也該請辭？

李俊俋稍早發出聲明請辭監察院秘書長一職。他表示，自接任秘書長以來時刻謹慎自律、戮力從公，深知此職攸關國家廉政與公務員風紀之維護。近日因個人對公務車使用一時思慮不周，便宜行事，未能達到職務所應具備之高度廉潔標準，有負國人所託及監察院之清譽。

王鴻薇表示，李俊俋才「畏罪不敢來」明天司委會的報告，結果前一天就請辭，推測是賴清德總統一個止血動作，因為民進黨政府最近刪減地方補助款，本想為大罷免加溫，結果如今爆出寵物搭公務車美容，這也凸顯執政黨種種荒謬、在野黨刪預算是正確的。

王鴻薇指出，李俊俋請辭，那其他濫用公務車的監察委員是不是也應該用同樣標準請辭，畢竟監察員本來就是整治官箴的單位，總不能說秘書長標準比較高，其他人就標準比較低？

監察院 王鴻薇 李俊俋

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