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李俊俋請辭監院秘書長 黃國昌：斷尾求生難以苟同

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
監察院秘書長李俊俋。本報資料照片
監察院秘書長李俊俋。本報資料照片

針對監察院秘書長李俊俋請辭獲准，民眾黨立法院黨團總召黃國昌說，監察院斷尾求生之舉，實在令人難以苟同，請辭僅是最基本的負起政治責任，檢調仍然應該嚴肅偵辦，而非碰到綠色高官膝蓋就軟，民眾黨也將持續推動廢除監察院，杜絕「廢物機關」繼續濫花民脂民膏。

針對近日爆發公務車濫用風波，李俊俋晚間透過監察院發布辭職聲明，坦言個人思慮不周便宜行事，未能達到職務所應具備的廉潔標準，實在有負國人所託及監察院的清譽，事件發生後立即進行深切反省，並且向監察院副院長李鴻鈞表達請辭決心，絕無戀棧職務之意。

黃國昌受訪表示，「遭揭露涉弊到現在才請辭，乃監察院斷尾求生之舉，對於廉能標準之低，令人難以苟同」，李俊俋請辭僅是最基本的負起政治責任，此案涉及貪汙治罪條例，還有刑法侵占罪、背信罪、詐欺罪等刑事責任，檢調仍應嚴肅偵辦，絕非碰到綠色高官膝蓋就軟。

「監察院不要以為李俊俋請辭，事情就算了。」黃國昌也說，其餘涉嫌公器私用的監委，同時也應該追究其責任，全面徹查濫用公務車的情事；此外，廢除監察院是民眾黨前主席柯文哲的政見，民眾黨未來也將持續推動，杜絕此等廢物機關繼續濫花民脂民膏。

監察院 民眾黨 李俊俋

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