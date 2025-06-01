被爆用公務車載愛犬美容 監察院秘書長李俊俋即起請辭

因被爆用公務車載愛犬去美容沙龍引發爭議的監察院秘書長李俊俋，剛剛發出聲明，自即刻起，請辭監察院秘書長一職。

李俊俋聲明指出，他自接任監察院秘書長以來，時刻秉持謹慎自律、戮力從公的態度，深知此職攸關國家廉政與公務員風紀之維護；然而，近日因對公務車使用一時思慮不周，便宜行事，未能達到職務所應具備之高度廉潔標準，實有負國人所託及監察院之清譽。

「事件發生後，本人立即進行深切反省，並於第一時間向李副院長表達請辭決心，以示負責，絕無戀棧職務之意。蒙鈞長認為，個人辭職固為態度之展現，但建立完善制度以防範未來類似情事，更具實際意義。」他表示，今階段性任務既已告一段落，為避免個人事件影響後續事務之順利推動，「本人再次懇切向李副院長請辭，並獲准辭去監察院秘書長一職，即日起生效。」

聲明指出，廉政是國家治理的基石，亦是國人對政府的核心期待，對本次事件造成的社會紛擾，「本人謹向全國國人致上最深之歉意，並將深刻記取教訓，作為監察院秘書長，未能以更高標準自我要求，實屬遺憾。本人雖卸下職務，然對國家廉政建設之關切未嘗稍減。未來，期盼監察院能持續堅守職責，不受任何外力干擾，捍衛公務員廉潔風紀，讓國人對政府的廉政決心充滿信心，以回應國人對政府廉潔之高度期待。」