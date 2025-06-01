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李俊俋拒立院備詢 吳宗憲批綠打造最弱國會以完成獨裁

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
監察院年初談話會，監察院秘書長李俊俋報告時，首先貼出的第一張投影片就是一幅對聯，「柴米油鹽樣樣少，監院風骨不打折」，橫批是「共體時艱」。圖／取自紀惠容臉書
監察院年初談話會，監察院秘書長李俊俋報告時，首先貼出的第一張投影片就是一幅對聯，「柴米油鹽樣樣少，監院風骨不打折」，橫批是「共體時艱」。圖／取自紀惠容臉書

立法院司法及法制委員會明排「防制公務員瀆職」專報，並邀監察院秘書長李俊俋等有關單位人員報告，李拒絕列席。國民黨籍司委會召委吳宗憲批評，多位府院秘書長可以說不來就不來，民進黨面對監督，不是打成違憲，就是造謠抹黑，企圖打造最弱國會，完成威權獨裁的最後一哩路。

李俊俋、多位監察委員爆濫用公務車爭議引各界撻伐，吳宗憲明於司法及法制委員會排定「如何落實清廉政府及公務員瀆職之樣態與防制」專案報告，首個邀請列席名單就是李俊俋，但李以不在立法院應邀列席專題報告範圍為由，拒絕出席。

「為何明天要排專報？」吳宗憲稍早於社群發文表示，原先討論時是因為主計總處建議剋扣地方補助款，這可能涉及「刑法」第129條第2項「違法抑留剋扣罪」、「貪汙治罪條例」第6條1項1款「抑留剋扣罪」，與監院濫用公務車無關。

吳宗憲指出，民進黨政府面對監督，執政時就用違憲或憲政慣例；在野時就用修憲或正名制憲，最終目的就是削弱人民監督力道，所以從總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、監察院秘書長李俊俋說不來就不來，哪怕在此之前，都有其他秘書長來過的案例；李俊俋難道都忘了年初監察院進行談話會，首先貼出的第一張投影片就是一幅對聯「柴米油鹽樣樣少，監院風骨不打折」，如今風骨何在？

吳宗憲感慨，所有民主國家的立法權都有完整監督行政權的權限，但在台灣卻被打成違憲，或用造謠抹黑；一個被剝奪光行政監督權限及預算監督權限的立法院，這是民主國家的表現？當公投被違法沒收時還可以說「我國非國會至高無上國家」，難道我國是行政權至高無上的國家？

吳宗憲批評，從立法、預算、監督、投票，民進黨都正在打造一個世界最弱的國會，目的只有一個，完成獨裁威權的最後一哩路，呼籲國人思考，大家期待的是民主國家還是獨裁國家？是權責相符的政府？還是毫無監督的濫權政府？

監察院 民進黨 李俊俋

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