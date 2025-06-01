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立院司委會2日邀李俊俋專題報告 監院：按例不列席

中央社／ 台北1日電
監察院秘書長李俊俋。（聯合報系資料照片）
監察院秘書長李俊俋。（聯合報系資料照片）

監察院公務車涉私用風波，引發討論，立法院司法及法制委員會2日安排廉政專題報告，並邀監察院秘書長李俊俋等人列席報告。但監察院人士日前指出，監察院一向不參加立法院的專題報告。

媒體報導，李俊俋疑以公務車接送寵物，李俊俋日前致歉並自請處分；監委蘇麗瓊也遭質疑，疑似以公務車處理私事。監察院副院長李鴻鈞5月28日說，立即啟動調查，6月2日起停止全體委職員工以個人身分使用公務車，到明年7月31日本屆任期屆滿為止。

立法院司法及法制委員會召委、國民黨立委吳宗憲6月2日排定的議程中，將邀監察院秘書長、審計部審計長、司法院副秘書長、法務部長、調查局長、廉政署長、銓敘部、公務人員保障暨培訓委員會、行政院人事行政總處、行政院主計總處、內政部警政署等相關單位列席，就「如何落實清廉政府及公務員瀆職之態樣與防制」進行專題報告，並備質詢。

吳宗憲5月31日時表示，這議題是在爆發監察院公務車事件前就決定，而邀請李俊俋列席也是其他立委的意思，李俊俋有派人請假，而他詢問其他立委意思，但其他立委要求李俊俋還是要到場，所以沒有准假。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤則說，這一連串風波嚴重打擊監察院公信力、傷及監察院形象，監察院平常都是監督別人、整飭官箴，該檢討就檢討；她尊重召委的排案，站在立委監督的職權，她都尊重。

監院人士指出，監院一向不參加立院專題報告，因為依大法官釋字46l號意旨，司法、考試、監察3院除本身提出的法律案及預算案外，不在立法院應邀列席的範圍，且過往也有前例；此事無准假問題，而是監院本就不參與專案報告。

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