【重磅快評】從吳釗燮到李俊俋 國會被賴政府官員當塑膠

從國安會祕書長吳釗燮被爆身邊有共諜、到監察院秘書長李俊俋被爆濫用公務車，但兩位月領數十萬高薪的秘書長，面對國會的預算審查跟廉政報告，卻都是選擇不出席，賴政府的高官把國會當塑膠，還真是一以貫之。

過去曾多次在立法院備詢時對在野黨立委大聲反嗆、甚至還曾暴怒拍桌的吳釗燮，前陣子爆發身邊長期有機要捲入共諜案，從外交部長到國安會秘書長期間，這名機要不知道洩漏多少國安機密，共諜案爆發後，吳釗燮就神隱，看似一反過去咄咄逼人的強勢高姿態，連5月21日立法院司法及法制委員會要審查國安會預算，吳釗燮都請假不出席，即使召委吳宗憲不准假，吳釗燮不出席就是不出席。

理應是掌管官員官箴的監察院，從秘書長到監委陸續被爆濫用公務車引發爭議，立法院司法及法制委員會原排定下周一邀請相關機關進行廉政專題報告，曾被爆用公務車載狗去美容的秘書長李俊俋，學吳釗燮一樣、遇到爭議就請假不出席，即使召委不准假，他同樣沒放在心中。

吳釗燮過去不僅層在立法院面對立委質詢時暴怒拍桌，對於自己宣稱自己最擔心的，是當中國欺負台灣時，有立委「補踢一腳」，被質詢是指誰時，不但提不出具體人選，還一再反嗆立委：「去告我藐視國會」。沒把官員該受國會監督的心態盡顯無遺。

在身邊長期跟隨的機要秘書被爆出已被中共吸收多年後，吳釗燮就突然一改過去威風八面的風格，面對國會要處理國安會的預算解凍案，即使請假未獲准，他不去面對就是不去，不但被立委黃國昌譏諷：吳釗燮是變成國安會太上皇了嗎？實際上從他一連串的言行，心中根本該受國會監督這種事。

不只吳釗燮視國會監督如無物，曾經擔任過立委的李俊俋，如今竟也學起吳釗燮，對國會早就排定的廉政專題報告請假不去，監察院負責的就是官員刑事責任外的廉政、不當行為的糾舉，但他自己爆發公務車私用爭議後，同樣選擇請假不出席立院的專案報告會議。更可笑的是，當召委不准假、沒人要收他的請假單，李俊俋派去遞假單的監院人士就直接丟在收發室了。

雖說監察院與立法院本該相互尊重，但監察院先前預算被凍結時，李俊俋誇張到對外說連衛生紙都買不起，如今接連爆出監院公務車被他用來帶家中的狗去美容，還有多位監委濫用公務車處理私事：李俊俋在事後對外只說會自請處分，早就被譏笑：政務官的處分只有請辭一種。

即使過去曾有過監察案秘書長遭監委彈劾的前例，監委也曾對其他公務員處理私務提出彈劾、甚至遭法辦等案例。即使監院內部有人士表示，光是派車單上的「擬往地點」、「用車事由」這兩項，甚至是「乘坐人數」，監委們都未如實填寫，恐已涉犯使公務員登載不實罪，盼監院務必詳查。但當秘書長及多位監委都濫用公務車時，真能期待監委會以同樣標準檢視自己？光是立院委員會邀請李俊俋去報告「如何落實清廉政府及公務員瀆職之態樣與防制」，他都拒絕前往，如何讓民眾認同監院有心面對、處理此一問題？

從吳釗燮到李俊俋，賴政府官員面對自身爭議時，都選擇迴避國會監督，何止是藐視國會，根本視國會監督如無物，最諷刺的是，國會改革法案、包括藐視國會等規定，還被大法官以立法目的難謂正當而判決違憲了！