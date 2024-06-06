聽新聞
test
0:00 / 0:00
冷眼集／綠廢監院 又要等「下個星期五」？
廢監院話題再起，監察院長陳菊昨天帶頭重申全力支持廢監院；但民進黨立院黨團總召柯建銘卻說，這不是最優先題目。究竟哪個才是民進黨主張？外界無不霧裡看花。連綠營內部都對是否修憲喬不攏，廢考監恐遙遙無期，又要等「下個星期五」了。
「下個星期五」是二○二○年開始的網路流行用語，用來揶揄民進黨政府對於某些議案一拖再拖。該詞源自二○二○年四月，時代力量立院黨團提案將華航正名為台灣航空，結果柯建銘以該天程序未到該案，表示「下星期處理」；但在逕付二讀後，到同年六月底，都再無下文。網路鄉民於是開始以最初提案星期五，加上柯建銘說的下星期，合成「下星期五」，作為嘲諷。
廢除監察院，又是一起典型的「下個星期五」事件。除了陳菊帶頭表態外，民進黨立委陳亭妃也領銜提案，且多達近卅名民進黨立委連署，但在國會改革法案三讀之後、內外環境逐漸成熟之際，執政黨大黨鞭依舊認為，尚不到處理時機。
民進黨內反對此時修憲廢監院的思維是，該議題由在野黨發起，執政黨不應隨在野黨起舞，因此一方面「踩煞車」，也要藉機制止某些想出頭的綠營立委「衝過頭」。
民進黨內部對廢監院態度不一致，更反映出賴清德就任總統以來，缺乏有系統地橫向溝通，以致連黨團內部都有雜音。
但如陳菊所言，廢考監回歸三權分立是民進黨長期主張，未曾改變，現在在野黨一同來響應，本是好事一樁，此時不推動，更待何時？賴政府若不能先釐清黨內修憲爭議，恐遭質疑「又打假球了」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言