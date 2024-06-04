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曲棍球案檢察官遭彈劾獲不懲戒 賴士葆：助廢監院底氣

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照片

偵辦民進黨前立委段宜康曲棍球案的台中地檢署檢察官陳隆翔2019年時，遭監察院以辦案「嚴重疏漏」為由彈劾，懲戒法院判陳不受懲戒。監院2022年二度彈劾，案由同樣是曲棍球案，懲戒法院今年6月3日仍判陳不受懲戒。國民黨立委賴士葆今說，監委日益側翼化、東廠化的形象，助長廢除監察院論述的底氣，咎由自取。

賴士葆說，曲棍球協會詐領補助款案牽涉段宜康和林滄敏兩位前立委，因為段宜康宣稱林滄敏不被定罪就要吞曲棍球，使這案子戲劇化，當時彰化地檢署陳隆翔認定林滄敏未涉案不起訴，本來已經劇終了，沒想到監察委員高涌誠硬是搶著入戲，開啟續集。監察院以辦案嚴重疏失為由彈劾陳隆翔，當時就已經引起很多議論，當懲戒法院職務法庭判定陳隆翔不受懲戒，監察院竟然不鬆手，提起二度彈劾，又再遭駁回，至此監委可說灰頭土臉，總算不再上訴。

賴士葆指出，廢除監察院的議題始終沒有停息，惟最近輿論討論廢除監察院的頻率和熱度更高。過去監察院真的做到不只拍蒼蠅，也敢打老虎。例如1955年監委陶百川等5人調查孫立人案，挑戰的對象直指當時的總統蔣中正。1957年監委約談當時的行政院長俞鴻鈞被拒絕，遭監院移送公務員懲戒委員會，導致俞鴻鈞下台。當時的監委不畏權勢，不阿諛、不奉承、不替執政黨效力的風骨讓人敬佩。最經典的對照組就是疫情期間，諸多的亂象與缺失，多名監委想要立案調查，行政院長一聲喝斥，「約談陳時中不厚道也不公平」，於是監委全部縮手。本該監督行政部門的監委竟然畏懼行政部門的官威，權責角色全然易位了。

賴士葆說，後來監委的形象每況愈下，第六次修憲廢除國民大會，把監委的人事權移到立法院之後，人事提名權成為政黨惡鬥的籌碼，第六屆立委就職，陳水扁拒絕提新的監委名單，以至於沒有監委的監察院空轉三年半，給社會一個省思：監察院停擺，國家照樣運作，監察院存在的功能和意義為何？後來馬政府提名的監委還考量超越黨派及各政黨推荐名單，到蔡政府則完全提名綠色意識形態的監委，讓名為獨立機關的監察院政黨化，於是陳師孟、高涌誠等監委替政黨效力的行事風格，讓監察院屢屢成為笑柄。

賴士葆強調，曲棍球案慶幸監委不再上訴，以免再給社會添亂，也不再浪費司法資源，但是監委日益側翼化、東廠化的形象，助長廢除監察院論述的底氣，可謂咎由自取。

林滄敏 監察院 賴士葆

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