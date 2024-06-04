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綠營廢考監步調不一 羅智強：天大的憲政笑話

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立委黃健豪（左起）、羅智強、林沛祥等人昨天上午舉辦「捍衛監察權 先廢東廠院」記者會。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委黃健豪（左起）、羅智強、林沛祥等人昨天上午舉辦「捍衛監察權 先廢東廠院」記者會。圖／聯合報系資料照片

綠營廢考監不同調，民進黨立委陳亭妃等30名綠委日前提出廢考監的修憲提案，但民進黨團總召柯建銘表示，不要爭議性的問題拿來衝突，而落入敵人的陷阱。國民黨立委羅智強表示，30綠委連署廢考監，馬上就被柯建銘砍成縮頭烏龜，當場殲滅60%綠委，真是天大的一個憲政笑話。

藍綠白針對廢除考試院、監察院等議題針鋒相對，羅智強表示，民進黨就是縮頭烏龜黨，真的是天大的笑話 。民進黨30位立委包括陳亭妃、黃捷、洪申翰等浩浩蕩蕩提了一個廢除監察院的修憲案，結果昨天在野17位立委也提出廢除監察院的4個倡議，要求民進黨不要打假球，結果柯建銘立即拋戈棄甲。

羅智強提到，柯建銘在他們回應之後，拋戈棄甲馬上變成縮頭烏龜，但不要忘了這個陷阱是誰設的，是監察院長陳菊、監察院秘書長李俊毅設的，包括過去這幾10年來，民進黨提了起碼十幾個廢除監察院的提案，結果今天柯建銘卻稱是陷阱。

羅智強指出，民進黨也不過51個立委，30個連署廢除監察院，馬上就被柯建銘亂刀砍成縮頭烏龜，當場殲滅60%的民進黨立委，真的是天大的一個憲政笑話。

羅智強強調，他們提出來這個4個倡議，每一個都在情在理，也就是迎合民意，甚至都是民進黨多年的堅持的理想，結果民進黨自己怕了，那提案的陳亭妃等綠委們要不要撤案？要不要縮頭烏龜當好當滿，不要再丟人現眼了？

柯建銘 民進黨 監察院

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