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陳隆翔：勿再追殺小小檢察官

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導
監察委員高涌誠。圖／聯合報系資料照片
監察委員高涌誠。圖／聯合報系資料照片

台中地檢署檢察官陳隆翔任職彰化地檢署時偵辦曲棍球協會涉詐領公款案遭監院二度彈劾，史上罕見；昨天第二次彈劾案的懲戒法院第一審仍判不受懲戒。陳隆翔昨天說，希望監察院自律委員會能以高道德標準來檢視提案監委高涌誠的約詢譯文，也希望監院不要浪費司法資源對付他一名小小檢察官。

陳隆翔曾出示監委約詢的錄音譯文，高涌誠說「這個案子不是我們自己吃飽太閒要去查的啦，你覺得段宜康委員不會來嗎？你不用這樣怨嘆監察院啦」、「檢察官犯職務上面錯誤，你不幫我想怎麼解決方法，就是你要逼我們彈劾你，彈劾了以後才能夠去聲請再審…你們不要檢察官論壇又回來罵我，說我專門找檢察官麻煩」，監委蔡崇義還說，「陳檢我老實告訴你，我真的沒有看卷，因為他也是臨時找我的」。

不過，高涌誠和當時一起約詢的監委蔡崇義反駁，指約詢譯文是陳隆翔自行製作，導致大眾誤解監委施壓承辦檢察官、脅迫重啟偵查，並說譯文未經法院勘驗證實，斷章取義、並非全貌。

國民黨立委羅智強表示，民進黨及「高涌誠們」的無恥之恥，正是為什麼跨黨派立委會主張廢掉監察院原因。監院在同一案連續彈劾兩次，提案的高涌誠就是要當民進黨東廠屠夫來恐嚇司法權，高在調查過程中直接告訴陳隆翔不想辦法解決就會彈劾，「這不是東廠，什麼才是東廠？」

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