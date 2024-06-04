冷眼集／曲棍球案濫用監察權…監委淪側翼 誰信服

檢察官陳隆翔偵辦「曲棍球案」被二度彈劾，實務上罕見，外界早質疑政治因素使然；彈劾案昨再度遭懲誡法院打臉，監察院說不上訴，卻希望陳能自我檢討，一副高高在上，未自省檢視當初如何約詢陳隆翔。堂堂監察委員把自己的角色扮演成像側翼般，誰能尊敬信服？如此不堪的監察院，難怪朝野立委都想廢了它！

立法院職權行使法日前通過三讀，國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌提倡廢除監察院。廢除監察院聲浪卅多年前就湧起，民進黨一九九○年草擬「民主大憲章」時就主張總統民選，廢除監察院、考試院、國民大會，總統民選、廢國大早已「達標」，廢考監只聞樓梯響。

國父孫中山先生創設五權憲法，當時認為西方民主國家有國會專權、效能不佳現象，為避免民代濫權，因此將監察權從立法權中獨立出來，由監察院對政府官員彈劾、糾舉。五權憲法制度目的是為避免濫權與政府腐敗，於三權之外制衡，制度好壞的重點還是在人。

前監委陳師孟上任前發表「法官專追殺綠營總統、政務官，縱放藍營總統及政務官」言論，上任後先對扁案相關承辦人員發動一連串調查；前總統馬英九被訴洩密案無罪確定，陳又申請調查歷審法官有無涉辦案濫用自由心證情形。法界譁然，陳還抨擊司法院長許宗力「病態」，把蓄意為馬英九脫罪的法官捧在手心「惜惜」。

中研院前院長翁啟惠未誠實申報財產、未揭露可能利益衝突等，遭公務員懲戒委員會（改制前）申誡，為求翻案，以三名監察委員「新報告」第三度提再審，懲戒法院請監察院提答辯狀，結果竟回覆兩份看法相左意見書。將翁送懲戒的是監察院，企圖為翁翻案的也是監察院，「換屆換人換意見」，外人一頭霧水。

監察權目的是將不適任官員從公務體系中淘汰，歷年來監察院彈劾案來看，確實發揮功能，制度設計並非不當，但監委若藉「維護公務員紀律」之名，行介入偵查或審判核心之實，無疑是凌駕檢察官偵查權和法官的審判權。

黃國昌、傅崐萁拋出廢除監察院主張，民進黨立委陳亭妃也提出「廢考監」修憲案，但五院是國家名器，不該只是政治人物拿來報復對手的工具。