基隆山崩 C級邊坡1個月內盤查風險

台2線基隆潮境公園路段前天嚴重山崩，波及12輛汽、機車，2名傷者送醫。大量巨石阻斷當地交通，預估11日才能搶通，因當地列為C級邊坡，無明顯不穩定徵兆，交通部長李孟諺昨到災區了解搶修進度時表示，將全面盤點C級邊坡深層崩塌風險。基隆市長謝國樑說，基隆海岸危險路段很多，盼中央協助建立監測系統，避免憾事發生。

由於該路段2年前就有小規模落石，研判此次是受多次地震及豪雨影響，造成深層崩塌，後續將加強監控。李孟諺說，A級邊坡（有明顯不穩定徵兆）、B級邊坡（有疑似不穩定徵兆）較有坍滑狀況，是列管重點，這次發現C級邊坡表面完好、每天巡檢也無異狀，但可能有深層風險，會請國道、公路局、台鐵、高鐵，一個月內完成C級邊坡盤點巡檢，確保邊坡安全。

公路局說，經空拍測量，坍方長度54公尺、高度41公尺、寬度14公尺，坍方量體約1萬2000立方公尺，有許多巨石需要破碎，昨天搶修重點是修築施工便道，今天可完成第一階施工平台，預計10日清除所有落石，11日上午開放通車。

交通部長李孟諺（左一）昨到基隆山崩現場，聽取公路局長陳文瑞（左二）簡報搶修進度，北寧路預計11日通車。記者邱瑞杰／攝影

李孟諺昨到災區，聽取公路局長李文瑞簡報災害成因和搶修計畫，李說，搶修期間，公路局規畫台62線、瑞八公路、逢甲路、調和街做為替代道路，並與基市府合作，減低用路人不便。

公路局昨已移出災區受損的9輛汽車和1輛機車，還有1輛汽車被土石完全埋沒，要等土石清除後才能移除。有車主昨到場查愛看受損情形，關切要找誰賠償及如何求償；機車女車主說，才剛買的車，怎料會遇上這種事。公路局也將與受害車主洽談賠償，評估以國賠處理。

公路局基隆工務段長蔡志盈說，受損車主可先向警方報案，再填寫國賠申請書，工務段就會受理，並依國家賠償程序辦理。

北寧路山崩封路搶修，鄰近潮境公園旁的商家生意大受影響。謝國樑說，市府會與附近店家座談，山崩後進出主要道路中斷，商家幾乎沒有客人及收入。搶修完成後，市府將與商家、海科館推動振興方案。

山崩也危及長潭里漁港碼頭的油槽，搶修人員昨用土石裝填太空包，堆放在北寧路旁防護。中油昨也調派油罐車抽出油槽內油料，以防油槽受損汙染漁港和海洋。