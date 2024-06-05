專家示警：北濱海地質敏感區 雨後少走

極端氣候下，防範邊坡災害挑戰加大，近年透過空拍技術輔助，裂隙等變化「有跡可循」，專家也提醒，東北角濱海公路一帶地質敏感，避免雨後靠近。

新北市應用地質技師公會理事長游威耀說，目前常見作法是在落石熱區蓋明隧道，過往會以表面噴泥漿等工法穩固，近年強調融合生態，除綠化外也有水土保持功效，透過生態涵養讓地下水減壓，有緩衝豪雨效果。另外，近年也透過空拍機監測，比對坡面移動狀態，也能防患未然。

游威耀指出，較容易出現崩坍路段就數東北角濱海公路基隆到宜蘭一帶，沿線很多是政府公布的地質敏感區，建議主管機關落實觀測，包含地下水、雨量監測，若時雨量達80毫米就要提高警覺。

南部的南橫公路一帶也常有道路阻斷。交通部公路局南區養護工程分局副分局長王慶雄說，很多學者專家都在想怎麼提早預防，但台灣地質偏年輕、破碎，又有地震易使山的應力重新再組合，裂隙中若有雨水進入就容易發生狀況，加上日照、雨水、熱脹冷縮等環境影響，就可能造成邊坡滑動。

王慶雄說，防範方式之一是明隧道工程，若能透過整治工程一次到位當然最好，但山區道路很長，像南橫公路近150公里、邊坡幾千處，不可能全面整治，政府針對邊坡有分ABCD四級，做有效的資源分配運用。

王慶雄提到，近年透過航拍圖、空載光達技術（LiDAR）技術等做多期比對、建立模型，觀察有無坡面改變跡象，增加巡檢頻率及工程整治，能發揮一定的預防效果，最難防的還是單顆偶發性的落石，即便好天氣也可能落下，山區道路管理以及災害預防挑戰愈來愈大。