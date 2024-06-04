百噸巨石如雨下 基隆山崩砸4車

台二線七十公里、基隆潮境路段昨天下午發生山崩，百噸巨石如雨下，十一輛行經或停路旁的汽機車遭波及，驚險瞬間多人倉皇逃生。事發當時基隆市議會正進行市政總質詢，市長謝國樑立即向議會請假，第一時間趕往現場坐鎮救災，並出動搜救犬，所幸最後確認只二人輕傷送醫。山崩處下方有一處漁港油槽，市府工務處已啟動防護措施，防止傷害擴大。

山崩瞬間，雙向車道都有車輛通行，有人看到前方落石、山崩，急忙煞停、倒車或掉頭逃命。瑞芳往基隆方向車道，有兩輛小貨車、兩輛休旅車被土石擊中，其中兩輛車被推擠到自行車道，一輛車掉落海岸，一輛黑色休旅車被土石掩埋；其中王姓（四十六歲）、陳姓（四十一歲）二名貨車司機受輕傷，兩輛休旅車內共三人及時逃生，車輛毀損，人無恙。

台二線逆向坡坍塌 製表／都會地方中心

當時白色休旅車行車記錄器拍下前方巨石崩落影像，只見一輛雙載機車見狀加速逃離，但陳男駕駛小貨車無法倒退，被落下的巨石推落海面。

這輛白色休旅車也被土石推擠到自行車道，半截埋在土泥中，車內夫妻因前門無法開啟，趕緊衝到後座，推開後門逃命，愛犬也逃過一劫；二人驚魂未定，幸毫髮無傷，沒有送醫。

包商人員昨晚將白色轎車挖出吊起，車內全是土泥，前擋風玻璃碎裂，足見土石崩落撞擊力強大。

公路局北區養護工程分局長陳俊堯說，北寧路沿線山壁是砂頁岩，坡體很不穩定，二○一四年曾發生巨石崩落。山崩路段之前也有零星落石，坡面有掛防護網，避免碎石滾落彈跳砸到人車。昨天發生大面積坍方後，將做詳細地質探勘，原則上會用岩栓去固定岩塊，搭配掛網、噴漿防護。