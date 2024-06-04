11年前附近巨石崩 嚇跑麥當勞

基隆市台二線北寧路潮境公園入口處前方路口，昨天下午發生大規模走山，目前雙向中斷，初估規模坍方量達一點二萬立方公尺，約四個籃球場大，端午連假期間暫無法通行，初估下周二、本月十一日上午才能搶通。

發生崩塌地點由交通部公路局北區養護工程分局維護，為基隆北寧路潮境公園入口處。十一年前，相距二公里外也發生過巨石崩落，迫使北寧路上開業十五年的麥當勞以安全為由關閉撤離。

北區養護工程分局基隆工務段長蔡志盈說，台二線七十Ｋ上邊坡非歷史性災害邊坡，二○一九至二○二○年利用ＵＡＶ及空載光達、地面光達建立３Ｄ模型，評估非屬高風險路段，但邊坡等級為Ｃ級，仍有崩塌風險，五年前曾預防性掛網，每月勘查，未曾發現崩塌徵兆。

公路局評估，該邊坡應受近期餘震影響，加上前天鋒面降雨，導致岩石塊鬆脫，無預警崩塌，初估規模坍方長五十公尺、高卅公尺、寬卅公尺，坍方量達一萬二千立方公尺。

蔡志盈說，現場成立前進指揮所，六部怪手待命；因有大量巨石，最大達八十公噸重，需耗時使用破碎機裂解，且邊坡上方仍有巨石掉落風險，預估下周二才能搶通。

基隆市工務處長陳耀川說，工務處協助敲除路口巨石，並作擋土包保護鄰近漁港油槽，現場評估土石約四個籃球場大，場面駭人。