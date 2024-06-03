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基隆驚傳坍方 市府公布9線公車改道、部分停靠站取消

中央社／ 基隆3日電
基隆知名景點潮境公園連接北寧路路口，今天下午發生大量土石崩塌。記者余承翰／攝影
基隆知名景點潮境公園連接北寧路路口，今天下午發生大量土石崩塌。記者余承翰／攝影

基隆市北寧路今天坍方，造成台2線潮境公園路口道路中斷，基隆市政府公布替代道路，提醒民眾改道行駛。以及9線客運路線改道和取消部分停靠站位。

基隆市政府交通處發布新聞稿指出，因應台2線北寧路潮境公園路口道路因坍方中斷，共規劃3條替代道路，籲請用路人提前改道。

市府表示，建議車輛改道路線分別是新北市瑞芳（瑞濱）地區往基隆方向，請改道行駛台62線瑞芳匝道、台2丁線（瑞八公路）、岳王路、逢甲路往基隆深澳坑路、調和街；基隆往瑞濱、濱海公路方向，改道行駛調和街到逢甲路、台2丁線、濱海公路；潮境公園替代道路，可由北寧路369巷（長潭里漁港）進出。

另外，國1往東北角濱海公路（台2線）方向車輛，市府建議提前由大華系統接台62線至瑞濱接台2線。

市府表示，公車處103、108、802、803、R66、T99路、基隆客運791路、「瑞芳－南港」跳蛙公車，以及首都客運1579路共9線公車配合改道行駛且部分站位不停靠，請乘客多加留意最新乘車資訊。

市府表示，公車處103、R66、803等線改以「海科館（碧水巷）站」為起訖站位，「望海巷」及「八斗子車站」不停靠；公車處108改以「海科館（碧水巷）站」為起訖站位，「潮境公園站」不停靠。

公車處T99改以「海科館（碧水巷）站」為起訖站位，「八斗子車站」不停靠；公車處802以「海科館（碧水巷）站」為起訖站位，「望海巷」「八斗子車站」及「潮境公園站」不停靠；基隆客運791線及瑞芳－南港跳蛙公車改道瑞芳市區；首都客運1579線改以「八斗子站」為起訖站位，「海科館正門」「海科館（碧水巷）」及「八斗子車站」不停靠。

基隆 山崩 潮境公園

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