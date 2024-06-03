沒崩塌徵兆…基隆潮境公園走山3原因 公路局：無預警崩塌

基隆知名景點潮境公園連接北寧路路口，今下午2時許發生大量土石崩塌，交通部公路局成立應變小組，出動機具與人員到場搶災。交通部公路局北區養護工程分局表示，每月都有邊坡養護勘查，觀察這次狀況為無預警崩塌。

公路局副局長林聰利表示，掉落土石覆蓋道路，崩坍面積相當大，公路局基隆工務段工程人員與機具陸續到場搶救，確認崩塌面積與路段。

基隆工務段段長蔡志盈說明，台二線70K今下午2時50分發生土石坍塌，崩坍面積近1500平方公尺，坍塌土方量2萬2000立方公尺，2人受傷住院，沒有傷員，基隆公路段已調動6台挖土機、6台土車、3台山貓進行搶災，現場也成立前進指揮所，關注搶災邊坡進度。

蔡志盈表示，崩塌原因包含先前連續地震及近期下雨，導致土壤邊坡富含水分，但觀察土壤上的植被生長良好，沒有崩塌徵兆；這次崩塌的路段過去沒有發生土石崩塌情況，5年前曾預防性掛網，且每個月都會針對邊坡進行勘查，都沒有崩塌徵兆，是無預警崩塌。