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沒崩塌徵兆…基隆潮境公園走山3原因 公路局：無預警崩塌

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
基隆知名景點潮境公園連接北寧路路口，今下午2時許發生大量土石崩塌。圖／交通部提供
基隆知名景點潮境公園連接北寧路路口，今下午2時許發生大量土石崩塌。圖／交通部提供

基隆知名景點潮境公園連接北寧路路口，今下午2時許發生大量土石崩塌，交通部公路局成立應變小組，出動機具與人員到場搶災。交通部公路局北區養護工程分局表示，每月都有邊坡養護勘查，觀察這次狀況為無預警崩塌。

公路局副局長林聰利表示，掉落土石覆蓋道路，崩坍面積相當大，公路局基隆工務段工程人員與機具陸續到場搶救，確認崩塌面積與路段。

基隆工務段段長蔡志盈說明，台二線70K今下午2時50分發生土石坍塌，崩坍面積近1500平方公尺，坍塌土方量2萬2000立方公尺，2人受傷住院，沒有傷員，基隆公路段已調動6台挖土機、6台土車、3台山貓進行搶災，現場也成立前進指揮所，關注搶災邊坡進度。

蔡志盈表示，崩塌原因包含先前連續地震及近期下雨，導致土壤邊坡富含水分，但觀察土壤上的植被生長良好，沒有崩塌徵兆；這次崩塌的路段過去沒有發生土石崩塌情況，5年前曾預防性掛網，且每個月都會針對邊坡進行勘查，都沒有崩塌徵兆，是無預警崩塌。

至於搶災交通通行時間，蔡志盈說，目前還在評估中。

基隆知名景點潮境公園連接北寧路路口，今天下午發生大量土石崩塌。記者余承翰／攝影
基隆知名景點潮境公園連接北寧路路口，今天下午發生大量土石崩塌。記者余承翰／攝影
基隆知名景點潮境公園連接北寧路路口，今天下午發生大量土石崩塌。記者余承翰／攝影
基隆知名景點潮境公園連接北寧路路口，今天下午發生大量土石崩塌。記者余承翰／攝影

基隆 山崩 潮境公園

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