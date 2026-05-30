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輝達預告「PC新紀元」 黃仁勳下周GTC將揭曉Windows專用N1X晶片

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
黃仁勳預定6月1日在台北流行音樂中心GTC台北場發表主題演講。歐新社
黃仁勳預定6月1日在台北流行音樂中心GTC台北場發表主題演講。歐新社

輝達（NVIDIA）在社群媒體發布「PC的新時代」（A new era of PC）的貼文，似在預告下周在台北舉行的GTC大會上，將發表傳聞許久、專供Windows PC所用的N1X晶片。

除「PC新紀元」外，貼文附上兩組數字，正是台北流行音樂中心的座標，也就是輝達執行長黃仁勳預定下周一上午 11 點發表主題演講的地點。微軟Windows的社群媒體帳號和安謀也發布了同樣的訊息。

微軟和高通一直致力於開發安謀（Arm）架構技術的晶片，以取代英特爾和超微（AMD）製造的個人電腦（PC）處理器。搭載高通Arm架構Snapdragon X PC晶片的筆記型電腦已經上市，搭載輝達晶片的筆電也可能很快加入行列。

這些公司和戴爾（Dell）、惠普（HP）和三星電子等PC製造商聯手，希望複製蘋果的成功經驗。蘋果先前將 Mac 電腦換上自家研發的 Arm 架構 Apple Silicon M 系列晶片後，讓Mac能在效能和電池續航力上優於價位相近的 Windows 電腦。Windows陣營的電腦製造商也渴望能重現同樣的使用體驗。

輝達目前已銷售名為DGX Spark，專供AI工程師用的桌上型工作站電腦，售價高達4,699美元，即將宣布的產品可能是定價較為親民的PC。

盛傳N1X 是DGX Spark迷你PC核心GB10超級晶片的行動版本。DGX Spark 搭載相當於RTX 5070等級的GPU、配備128GB LPDDR5X記憶體，結合聯發科（2454）設計的20核心安謀架構CPU。

不過，DGX Spark並非像目前安謀架構之下能順暢運作 Windows 應用程式的多功能電腦。若微軟全力支持N1X，將整個Windows應用程式生態系帶入此平台，有助於吸引更廣泛的消費大眾。

科技網站Tom's Hardware指出，N1X筆電可望大幅強化微軟在Windows平台上的AI布局，勢必刺激微軟開發本地端的AI應用體驗。這類應用在現有的 Copilot+ PC 上，因受限於相對有限的 AI 運算效能，至今仍難以實現。

黃仁勳 輝達 Windows

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