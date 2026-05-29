快訊

防堵伊波拉入侵！疾管署6月2日起將限制2國入境 台灣4身分例外

台股過熱？成交量值榜近期最多漲停、鴻海也衝漲停板 這些數據給答案

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達背板股新成員出列 黃仁勳：迎接Vera Rubin在台AI電腦產能將倍增

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
輝達29日舉行「NVIDIA AI Factory MGX Ecosystem Ceremony」，邀請台灣供應鏈夥伴出席，而活動也曝光最新輝達MGX台灣供應鏈。記者吳凱中／攝影
輝達29日舉行「NVIDIA AI Factory MGX Ecosystem Ceremony」，邀請台灣供應鏈夥伴出席，而活動也曝光最新輝達MGX台灣供應鏈。記者吳凱中／攝影

輝達（NVIDIA）29日舉行「NVIDIA AI Factory MGX Ecosystem Ceremony」，邀請台灣供應鏈夥伴出席，而活動也曝光輝達背板股新成員，包含PCB龍頭臻鼎-KY（4958）及機殼廠可成（2474）入列，輝達執行長黃仁勳感謝台灣供應鏈夥伴，他表示，今年為了迎接全新的Vera Rubin晶片架構，總共動用了我們生態系中150家合作夥伴公司，而我們在台灣建造AI超級電腦的產能將倍增。

本次輝達活動揭曉MGX台灣供應鏈包含雙鴻（3324）、奇鋐（3017）、貿聯-KY（3665）、可成、勤誠（8210）、振發（5426）、台達（2308）、台光電（2383）、光寶（2301）、台郡（6269）、富世達（6805）、鴻海（2317）、健策（3653）、川湖（2059）、良維（6290）、嘉澤（3533）、南俊國際（6584）、泰碩（3338）、台積電（2330）、欣興（3037）及臻鼎等。

黃仁勳致詞表示，這裡有許多我相伴多年的合作夥伴，我們共同重新發明了現代電腦。當人工智慧（AI）變得家喻戶曉時，我們其實已經與所有的夥伴合作了相當長的一段時間，為這個「AI 無所不在」的新世界做準備。

黃仁勳指出，現在AI已經將電腦產業從單純的「電腦」，轉化成了「基礎設施」。每家公司都將由人工智慧驅動，每個國家也都會擁有智慧能力，來支持其社會、產業與公司。因此，我們意識到這將是一個非常、非常龐大的市場。

黃仁勳表示，我們與這裡的許多夥伴共同做好了準備。今年，為了迎接全新的Vera Rubin晶片架構，我們在台灣建造AI超級電腦的產能將倍增。

黃仁勳表示，這總共動用了我們生態系中150家合作夥伴公司，而在每一台AI超級電腦內部，都有高達130萬個組件，重量高達2公噸。是世界上製造過最重的電腦，當然，也是最貴的。

黃仁勳讚嘆，他們經營得太好了，所有在台灣的公司都是。你們之中有許多人的業績翻了三倍、四倍，有些公司甚至在短短幾年內成長了十倍。而這，僅僅是一個非常重要的新產業的開端。我們正在共同重新發明電腦產業，也正在重新發明這個世界。

輝達29日舉行「NVIDIA AI Factory MGX Ecosystem Ceremony」，輝達執行長黃仁勳（中）致詞。記者吳凱中／攝影
輝達29日舉行「NVIDIA AI Factory MGX Ecosystem Ceremony」，輝達執行長黃仁勳（中）致詞。記者吳凱中／攝影

黃仁勳 輝達 臻鼎

延伸閱讀

黃仁勳：Vera 將是台灣供應商史上最大規模產品 台鏈下半年會很忙

黃仁勳談台灣AI 下一步：能源與自用

第5度兆元宴！黃仁勳：AI帶動 台灣不可能不成長

談華為半導體新突破 黃仁勳：台積電和台灣領先10年

相關新聞

政府稱2032年前供電無虞？黃仁勳語帶保留回「也許吧」：台灣要蓋AI數據中心極需能量

輝達執行長黃仁勳指出，台灣需更多能源以支援晶片廠及AI數據中心的建設。對於政府聲稱2032年前供電無虞，他語帶保留回應「也許吧」。強調台灣應善用AI，不僅為全球建造電腦。

輝達背板股新成員出列 黃仁勳：迎接Vera Rubin在台AI電腦產能將倍增

輝達（NVIDIA）29日舉行「NVIDIA AI Factory MGX Ecosystem Ceremony」，邀請台灣供應鏈夥伴出席，而活動也曝光輝達背板股新成員，包含PCB龍頭臻鼎-KY（4958）及機殼廠可成（2474）入列，輝達執行長黃仁勳感謝台灣供應鏈夥伴，他表示，今年為了迎接全新的Vera Rubin晶片架構，總共動用了我們生態系中150家合作夥伴公司，而我們在台灣建造AI超級電腦的產能將倍增。

民進黨：藍白強推惡法衝擊電力 輝達用電請蔣萬安找立委討公道

民進黨發言人李坤城今天表示，國民黨與民眾黨今天在立法院，強行將產業高度疑慮的「空汙法」逕付二讀，恐衝擊台灣產業用電。藍白漠視產業意見、限制AI用電發展，就是阻礙台灣產業與經濟發展的元兇；台北市長蔣萬安口口聲聲關心輝達用電議題，請找破壞供電穩定的藍白立委。

輝達總部電力掀議論 蔣萬安：台電已同意文林變電所地下化

針對外界關注輝達（NVIDIA）總部落腳北士科後的供電問題，台北市長蔣萬安29日在議會市政總質詢時表示，市府支持輝達進駐台北，也認同產業對穩定電力的需求，但北市府始終堅持文林變電所必須依都市計畫規定採地下化設計，相關討論早已進行超過一年，並非因輝達宣布落腳台北才臨時啟動。

藍綠北士科用電交鋒 蔣萬安引黃仁勳心聲：用電是產業關注焦點

北士科用電成政治攻防，民進黨北市長參選人沈伯洋回應藍營立委徐巧芯所提的能源議題，是不同層次的問題。台北市長蔣萬安今早受訪，輝達執行長黃仁勳說出來的心聲，就是產業關注的焦點。

兆元宴話題「詞元就是生意」 黃仁勳：台灣不可能不成長

輝達執行長黃仁勳昨（28）日表示，AI市場規模比過去晶片與系統產業大十倍甚至百倍，台灣供應鏈未來十年將大幅成長，在AI浪潮下，「台灣不成長是不可能的。」台灣要維持AI領先地位的關鍵挑戰，「需要更多能源」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。