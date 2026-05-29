輝達背板股新成員出列 黃仁勳：迎接Vera Rubin在台AI電腦產能將倍增

輝達（NVIDIA）29日舉行「NVIDIA AI Factory MGX Ecosystem Ceremony」，邀請台灣供應鏈夥伴出席，而活動也曝光輝達背板股新成員，包含PCB龍頭臻鼎-KY（4958）及機殼廠可成（2474）入列，輝達執行長黃仁勳感謝台灣供應鏈夥伴，他表示，今年為了迎接全新的Vera Rubin晶片架構，總共動用了我們生態系中150家合作夥伴公司，而我們在台灣建造AI超級電腦的產能將倍增。

本次輝達活動揭曉MGX台灣供應鏈包含雙鴻（3324）、奇鋐（3017）、貿聯-KY（3665）、可成、勤誠（8210）、振發（5426）、台達（2308）、台光電（2383）、光寶（2301）、台郡（6269）、富世達（6805）、鴻海（2317）、健策（3653）、川湖（2059）、良維（6290）、嘉澤（3533）、南俊國際（6584）、泰碩（3338）、台積電（2330）、欣興（3037）及臻鼎等。

黃仁勳致詞表示，這裡有許多我相伴多年的合作夥伴，我們共同重新發明了現代電腦。當人工智慧（AI）變得家喻戶曉時，我們其實已經與所有的夥伴合作了相當長的一段時間，為這個「AI 無所不在」的新世界做準備。

黃仁勳指出，現在AI已經將電腦產業從單純的「電腦」，轉化成了「基礎設施」。每家公司都將由人工智慧驅動，每個國家也都會擁有智慧能力，來支持其社會、產業與公司。因此，我們意識到這將是一個非常、非常龐大的市場。

黃仁勳表示，我們與這裡的許多夥伴共同做好了準備。今年，為了迎接全新的Vera Rubin晶片架構，我們在台灣建造AI超級電腦的產能將倍增。

黃仁勳表示，這總共動用了我們生態系中150家合作夥伴公司，而在每一台AI超級電腦內部，都有高達130萬個組件，重量高達2公噸。是世界上製造過最重的電腦，當然，也是最貴的。

黃仁勳讚嘆，他們經營得太好了，所有在台灣的公司都是。你們之中有許多人的業績翻了三倍、四倍，有些公司甚至在短短幾年內成長了十倍。而這，僅僅是一個非常重要的新產業的開端。我們正在共同重新發明電腦產業，也正在重新發明這個世界。