輝達歡慶AI工廠完整生態系 黃仁勳感謝台灣科技廠相助

輝達今天舉行AI工廠生態系慶祝活動，執行長黃仁勳與各科技公司高層一起在NVIDIA MGX生態系模組化伺服器系統牆前歡慶，黃仁勳強調 AI 工廠的建置正以「驚人的速度」加速發展。

台積電先進封裝技術暨服務副總經理何軍、台達電董事長鄭平等科技公司高層一起和黃仁勳舉杯慶祝下一代AI機櫃級系統Vera Rubin的發展，強調Vera Rubin開始需求就非常強勁，預期將比Grace Blackwell更加成功，黃仁勳感謝台灣廠商的大力支持打造AI生態系，當場喝掉手中的香檳，博得與會貴賓的喝采。黃仁勳也展示親筆簽名的最小AI電腦，象徵AI推論市場正蓬勃發展，將攜手台灣科技廠打造更好的AI生態系。