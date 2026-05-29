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輝達歡慶AI工廠完整生態系 黃仁勳感謝台灣科技廠相助

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳（前排右二）今天出席輝達AI工廠生態系慶祝活動，並與台積電先進封裝技術暨服務副總經理何軍（前排左二）等各科技公司高層一起在NVIDIA MGX生態系模組化伺服器系統牆前合影。記者潘俊宏／攝影
輝達執行長黃仁勳（前排右二）今天出席輝達AI工廠生態系慶祝活動，並與台積電先進封裝技術暨服務副總經理何軍（前排左二）等各科技公司高層一起在NVIDIA MGX生態系模組化伺服器系統牆前合影。記者潘俊宏／攝影

輝達今天舉行AI工廠生態系慶祝活動，執行長黃仁勳與各科技公司高層一起在NVIDIA MGX生態系模組化伺服器系統牆前歡慶，黃仁勳強調 AI 工廠的建置正以「驚人的速度」加速發展。

台積電先進封裝技術暨服務副總經理何軍、台達電董事長鄭平等科技公司高層一起和黃仁勳舉杯慶祝下一代AI機櫃級系統Vera Rubin的發展，強調Vera Rubin開始需求就非常強勁，預期將比Grace Blackwell更加成功，黃仁勳感謝台灣廠商的大力支持打造AI生態系，當場喝掉手中的香檳，博得與會貴賓的喝采。黃仁勳也展示親筆簽名的最小AI電腦，象徵AI推論市場正蓬勃發展，將攜手台灣科技廠打造更好的AI生態系。

輝達執行長黃仁勳今天出席輝達AI工廠生態系慶祝活動，並與各科技公司高層一起歡慶建立AI生態系統，黃仁勳現場展示最小AI電腦。記者潘俊宏／攝影
輝達執行長黃仁勳今天出席輝達AI工廠生態系慶祝活動，並與各科技公司高層一起歡慶建立AI生態系統，黃仁勳現場展示最小AI電腦。記者潘俊宏／攝影

黃仁勳 輝達 伺服器

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