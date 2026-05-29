快訊

「失智依然是完整的人」曾想替林芳郁聲請輔助宣告 林靜芸同情馬英九家人

2025年職業薪資排行出爐 醫師僅第三…這群人月薪30萬霸榜

擎天崗2.0？傳國門廣場「情侶荒淫行徑」被拍瘋傳社群 驚動警方介入

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達總部電力掀議論 蔣萬安：台電已同意文林變電所地下化

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
台北市長蔣萬安下午出席市政總質詢。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安下午出席市政總質詢。記者楊正海／攝影

針對外界關注輝達（NVIDIA）總部落腳北士科後的供電問題，台北市長蔣萬安29日在議會市政總質詢時表示，市府支持輝達進駐台北，也認同產業對穩定電力的需求，但北市府始終堅持文林變電所必須依都市計畫規定採地下化設計，相關討論早已進行超過一年，並非因輝達宣布落腳台北才臨時啟動。

蔣萬安指出，輝達創辦人暨執行長黃仁勳曾多次公開表達，希望台灣能提供充足電力，以因應AI產業未來發展需求，黃仁勳只是誠實反映產業界的聲音，各界不應過度解讀或扭曲其發言。

針對文林變電所爭議，蔣萬安強調，外界盛傳「因為黃仁勳來了才急著開會討論變電所」的說法並非事實，台電早在2025年5月首次發文提案，6月正式提出文林變電所興建申請後，市府便與台電展開密集協調，並持續聚焦在永久變電所的規劃方向。

他表示，早在民國98、99年的都市計畫中，就已明確規劃該處作為變電設施用地，且要求採地下化設計，基於居民安全、對地方的承諾，以及未來北投地區長期用電需求考量，始終要求台電依照都市計畫規定辦理。

蔣萬安說，雖然都市計畫已明文規定地下化，但台電最初仍提出地上型方案，市府認為不符合都市計畫規範，也不符地方居民期待，因此無法接受，並要求台電調整方案，經過多次協調後，台電已於今年5月27日正式同意改採地下型變電所設計。

蔣萬安重申，市府早已預先規劃未來用電需求，相關討論並非近期才開始。如今台電接受地下化方案，市府樂見其成，也期待未來能提供穩定且充足的電力，支援產業發展及國際科技企業進駐台北。

此外，多位議員也關注輝達進駐北士科後的社會責任。蔣萬安表示，市府與輝達專案小組持續保持聯繫，雙方曾就AI教育基地等議題交換意見。至於議員提出的相關建議，市府也與建築師姚仁喜定期討論，未來將納入園區設計與規劃參考。

在北士科周邊開發方面，蔣萬安表示，部分公有土地已進入招標程序，市府也正全面盤點相關土地資源，希望加快整體開發進度。

輝達 蔣萬安 台電

延伸閱讀

變電所8次協商過程曝...沈伯洋吳思瑤有幫協調？蔣萬安：我了解是沒有

文林變電所拍板「半地下化」 台電還原始末：考量「這些原因」

首都選戰 北士科用電 蔣萬安 沈伯洋隔空交鋒

北士科變電所定案首會勘 里長當面問「這題」台電董座先致歉

相關新聞

政府稱2032年前供電無虞？黃仁勳語帶保留回「也許吧」：台灣要蓋AI數據中心極需能量

輝達執行長黃仁勳指出，台灣需更多能源以支援晶片廠及AI數據中心的建設。對於政府聲稱2032年前供電無虞，他語帶保留回應「也許吧」。強調台灣應善用AI，不僅為全球建造電腦。

民進黨：藍白強推惡法衝擊電力 輝達用電請蔣萬安找立委討公道

民進黨發言人李坤城今天表示，國民黨與民眾黨今天在立法院，強行將產業高度疑慮的「空汙法」逕付二讀，恐衝擊台灣產業用電。藍白漠視產業意見、限制AI用電發展，就是阻礙台灣產業與經濟發展的元兇；台北市長蔣萬安口口聲聲關心輝達用電議題，請找破壞供電穩定的藍白立委。

輝達總部電力掀議論 蔣萬安：台電已同意文林變電所地下化

針對外界關注輝達（NVIDIA）總部落腳北士科後的供電問題，台北市長蔣萬安29日在議會市政總質詢時表示，市府支持輝達進駐台北，也認同產業對穩定電力的需求，但北市府始終堅持文林變電所必須依都市計畫規定採地下化設計，相關討論早已進行超過一年，並非因輝達宣布落腳台北才臨時啟動。

藍綠北士科用電交鋒 蔣萬安引黃仁勳心聲：用電是產業關注焦點

北士科用電成政治攻防，民進黨北市長參選人沈伯洋回應藍營立委徐巧芯所提的能源議題，是不同層次的問題。台北市長蔣萬安今早受訪，輝達執行長黃仁勳說出來的心聲，就是產業關注的焦點。

兆元宴話題「詞元就是生意」 黃仁勳：台灣不可能不成長

輝達執行長黃仁勳昨（28）日表示，AI市場規模比過去晶片與系統產業大十倍甚至百倍，台灣供應鏈未來十年將大幅成長，在AI浪潮下，「台灣不成長是不可能的。」台灣要維持AI領先地位的關鍵挑戰，「需要更多能源」。

粉絲要黃仁勳簽名 遞上棒球、鈔票

輝達執行長黃仁勳昨（28）日在台北第五度辦「兆元宴」，地點選在老地方「磚窯餐廳」，吸引大批媒體及粉絲到場，民眾高喊黃仁勳的名字，希望吸引「AI教父」關注，餐廳外更是擠得水洩不通，人群數度湧至餐廳所在地敦化南路上，彷彿影視巨星辦演唱會盛況，甚至動員警察協助疏導交通。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。