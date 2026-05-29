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藍綠北士科用電交鋒 蔣萬安引黃仁勳心聲：用電是產業關注焦點
北士科用電成政治攻防，民進黨北市長參選人沈伯洋回應藍營立委徐巧芯所提的能源議題，是不同層次的問題。台北市長蔣萬安今早受訪，輝達執行長黃仁勳說出來的心聲，就是產業關注的焦點。
蔣萬安表示，黃仁勳說出來的心聲，其實就是產業關注的焦點，包括核能在內多元穩定的能源組合，這就是AI產業大家共同的訴求。
對於蔣萬安送黃仁勳一把象徵城市最高禮遇的台北市市鑰，黃仁勳當場回說「Where is the door？」蔣萬安說，當然非常高興黃仁勳喜歡他送的禮物，他當時也開玩笑的說，這是一把可能全球第一個高速快速運算的鑰匙，他在現場能感受到黃仁勳的幽默和親和力。
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