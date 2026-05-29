快訊

世足賽／阿根廷26人名單有梅西！續任隊長生涯6度征戰拚衛冕

輔大醫學院女廁驚見可疑偵測器！學生會：追查到底絕不姑息

綠「以賴為尊」正國會被迫沉潛 新北、基隆世代大洗牌

聽新聞
0:00 / 0:00

政府稱2032年前供電無虞？黃仁勳語帶保留回「也許吧」：台灣要蓋AI數據中心極需能量

聯合新聞網／ 綜合報導
輝達執行長黃仁勳受訪被問到台灣維持AI革命核心優勢的關鍵時，直言台灣需要更多能源來建造晶片廠、封裝廠、電腦廠以及AI數據中心。記者潘俊宏／攝影
輝達執行長黃仁勳受訪被問到台灣維持AI革命核心優勢的關鍵時，直言台灣需要更多能源來建造晶片廠、封裝廠、電腦廠以及AI數據中心。記者潘俊宏／攝影

輝達執行長黃仁勳在接受媒體採訪、被問及台灣作為全球AI革命的核心樞紐，此時此刻最需要什麼來維持領先優勢時，黃仁勳直言不諱地表示，台灣需要更多的能源。

對於媒體提及台灣政府聲稱至2032年為止仍有足夠能源供應的說法，黃仁勳則語帶保留地連續回應「也許吧（Maybe... yeah, maybe）」。

他進一步解釋，台灣需要充足的能源來建造晶片廠、封裝廠以及電腦廠，更需要在台灣本地建置AI數據中心。

黃仁勳強調，台灣不應該只是為全球其他地方建造AI電腦，台灣自己本身也應該要使用AI。

黃仁勳 輝達

延伸閱讀

房市資金被股市抽乾？專家警告「股房雙崩」網反盼房價崩盤

25歲才開始存ETF來得及嗎？網一面倒鼓勵：投資最好的時間是現在

台股「懼高症」怎解？詹璇依曝00406A隱藏版好處：權利金收益「免課所得稅、免二代健保」

美股本益比算...現在還便宜！投信指「仍看好多頭上漲」：009810一次打包全球潛力股

相關新聞

政府稱2032年前供電無虞？黃仁勳語帶保留回「也許吧」：台灣要蓋AI數據中心極需能量

輝達執行長黃仁勳指出，台灣需更多能源以支援晶片廠及AI數據中心的建設。對於政府聲稱2032年前供電無虞，他語帶保留回應「也許吧」。強調台灣應善用AI，不僅為全球建造電腦。

你不會被AI取代…但會輸給用AI的人！黃仁勳開示輝達員工：不使用AI的公司才會裁員

輝達執行長黃仁勳在台灣總部指出，若不積極使用AI，公司將面臨裁員風險。他強調AI是推動自動化、提升公司成功的重要工具，呼籲員工應主動擁抱新技術。

人類吃米飯、AI勞工24小時要用電！黃仁勳：能源的增長攸關台灣未來GDP發展

輝達執行長黃仁勳強調，台灣未來需大量能源以支持人類與AI勞動力的全面整合。他指出，歷史上的工業革命均需依賴能源增長，並呼籲需正視AI電力需求的現實。

兆元宴話題「詞元就是生意」 黃仁勳：台灣不可能不成長

輝達執行長黃仁勳昨（28）日表示，AI市場規模比過去晶片與系統產業大十倍甚至百倍，台灣供應鏈未來十年將大幅成長，在AI浪潮下，「台灣不成長是不可能的。」台灣要維持AI領先地位的關鍵挑戰，「需要更多能源」。

粉絲要黃仁勳簽名 遞上棒球、鈔票

輝達執行長黃仁勳昨（28）日在台北第五度辦「兆元宴」，地點選在老地方「磚窯餐廳」，吸引大批媒體及粉絲到場，民眾高喊黃仁勳的名字，希望吸引「AI教父」關注，餐廳外更是擠得水洩不通，人群數度湧至餐廳所在地敦化南路上，彷彿影視巨星辦演唱會盛況，甚至動員警察協助疏導交通。

第5度兆元宴！黃仁勳：AI帶動 台灣不可能不成長

輝達執行長黃仁勳昨天表示，ＡＩ市場規模比過去晶片與系統產業大十倍甚至百倍，台灣供應鏈未來十年將大幅成長，在ＡＩ浪潮下，「台灣不成長是不可能的」。台灣要維持ＡＩ領先地位的關鍵挑戰，「需要更多能源」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。