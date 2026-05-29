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政府稱2032年前供電無虞？黃仁勳語帶保留回「也許吧」：台灣要蓋AI數據中心極需能量
輝達執行長黃仁勳在接受媒體採訪、被問及台灣作為全球AI革命的核心樞紐，此時此刻最需要什麼來維持領先優勢時，黃仁勳直言不諱地表示，台灣需要更多的能源。
對於媒體提及台灣政府聲稱至2032年為止仍有足夠能源供應的說法，黃仁勳則語帶保留地連續回應「也許吧（Maybe... yeah, maybe）」。
他進一步解釋，台灣需要充足的能源來建造晶片廠、封裝廠以及電腦廠，更需要在台灣本地建置AI數據中心。
黃仁勳強調，台灣不應該只是為全球其他地方建造AI電腦，台灣自己本身也應該要使用AI。
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