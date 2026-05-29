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第5度兆元宴！黃仁勳：AI帶動 台灣不可能不成長

聯合報／ 記者朱子呈秦鈺翔蘇嘉維蕭君暉／台北報導
輝達執行長黃仁勳（中）昨晚舉辦「兆元宴」宴請供應鏈老闆，宴席中黃仁勳與應邀出席的台積電董事長魏哲家、鴻海董事長劉揚偉展現親民作風，發放點心和餐盒給在餐廳外守候的民眾與記者。記者潘俊宏／攝影
輝達執行長黃仁勳（中）昨晚舉辦「兆元宴」宴請供應鏈老闆，宴席中黃仁勳與應邀出席的台積電董事長魏哲家、鴻海董事長劉揚偉展現親民作風，發放點心和餐盒給在餐廳外守候的民眾與記者。記者潘俊宏／攝影

輝達執行長黃仁勳昨天表示，ＡＩ市場規模比過去晶片與系統產業大十倍甚至百倍，台灣供應鏈未來十年將大幅成長，在ＡＩ浪潮下，「台灣不成長是不可能的」。台灣要維持ＡＩ領先地位的關鍵挑戰，「需要更多能源」。

輝達執行長黃仁勳昨晚舉辦「<a href='/search/tagging/2/兆元宴' rel='兆元宴' data-rel='/2/247045' class='tag'><strong>兆元宴</strong></a>」宴請供應鏈老闆，宴席中黃仁勳與應邀出席的台積電董事長魏哲家（左）、鴻海董事長劉揚偉（中）展現親民作風，發放點心和餐盒給在餐廳外守候的民眾與記者。記者潘俊宏／攝影
輝達執行長黃仁勳昨晚舉辦「兆元宴」宴請供應鏈老闆，宴席中黃仁勳與應邀出席的台積電董事長魏哲家（左）、鴻海董事長劉揚偉（中）展現親民作風，發放點心和餐盒給在餐廳外守候的民眾與記者。記者潘俊宏／攝影

黃仁勳昨天晚間第五度在台灣舉辦「兆元宴」，台積電董事長魏哲家、鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里、聯發科執行長蔡力行、緯創董事長林憲銘、台達電董座鄭平、光寶總經理邱森彬、英業達董事長葉力誠、宏碁董座陳俊聖、和碩董事長童子賢、華碩董事長施崇棠、技嘉董事長葉培城等十多位台灣重量級大咖都出席。

與前四次「兆元宴」相比，昨天並未出現新面孔，這些大老闆掌舵的公司，粗估總市值上看八十兆元。至於黃仁勳在席間談了什麼？陳俊聖透露，談的多半是「token is business（詞元就是生意）」，主要在聊「token」帶來的新商機。

「兆元宴」昨晚約六時開始，九時許結束。黃仁勳步出餐廳受訪時提到，台灣未來不只要持續興建晶圓廠、封裝廠與電腦工廠，也需要打造ＡＩ資料中心，這些都要能源支撐。

黃仁勳說，台灣不應只是替全世界製造ＡＩ電腦，也應把ＡＩ真正用在自身產業、大學、企業與年輕世代身上，「每一位年輕人、每一所大學、每一家公司、每一個產業都應該使用ＡＩ」。

談到台灣供應鏈未來機會，黃仁勳表示，台灣科技生態系與輝達合作逾卅年，隨ＡＩ市場快速擴大，台灣供應鏈未來仍將迎來驚人成長，與輝達合作對供應鏈夥伴而言是很好的機會。

至於供應鏈挑戰，黃仁勳坦言，輝達現在「到處都有供應挑戰」，因為公司成長速度太快、規模又大，輝達原本已是大型公司，如今仍以接近年增一倍的速度擴張，讓整體供應鏈都面臨壓力；但台灣科技生態系深厚，仍是輝達持續擴張的重要基礎。

針對雲端服務供應商（ＣＳＰ）積極發展自研晶片，外界關注輝達與大型ＣＳＰ是否「亦敵亦友」。黃仁勳回應，ＡＩ是史上最大的科技市場，市場上出現許多解決方案可以理解；但輝達的特殊之處在於，是唯一能在每一個雲端平台上使用的運算架構，也是大型ＣＳＰ、ＡＩ原生雲端公司、企業、工業製造與自駕車都能採用的同一套平台。

他強調，輝達能切入的市場比多數公司更大，因此歡迎競爭，重點是持續向前奔跑。

黃仁勳 廣達 和碩 兆元宴 供應鏈

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