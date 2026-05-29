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兆元宴話題「詞元就是生意」 黃仁勳：台灣不可能不成長

經濟日報／ 本報綜合報導
輝達執行長黃仁勳（前排中）昨晚舉行「兆元宴」，台積電董事長魏哲家（前排右三）、聯發科執行長蔡力行（前排右二）、緯創董事長林憲銘（前排右一）、華碩董事長施崇棠（前排左起）、廣達董事長林百里等都是座上賓。記者潘俊宏／攝影
輝達執行長黃仁勳（前排中）昨晚舉行「兆元宴」，台積電董事長魏哲家（前排右三）、聯發科執行長蔡力行（前排右二）、緯創董事長林憲銘（前排右一）、華碩董事長施崇棠（前排左起）、廣達董事長林百里等都是座上賓。記者潘俊宏／攝影

輝達執行長黃仁勳昨（28）日表示，AI市場規模比過去晶片與系統產業大十倍甚至百倍，台灣供應鏈未來十年將大幅成長，在AI浪潮下，「台灣不成長是不可能的。」台灣要維持AI領先地位的關鍵挑戰，「需要更多能源」。

黃仁勳昨天晚間第五度在台灣舉辦「兆元宴」，台積電（2330）董事長魏哲家、鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里、聯發科執行長蔡力行、緯創董事長林憲銘、台達電董座鄭平、光寶總經理邱森彬、英業達董事長葉力誠、宏碁董座陳俊聖、和碩董事長童子賢、華碩董事長施崇棠、技嘉董事長葉培城等大咖都出席。

與前四次「兆元宴」相較，昨天並未出現新面孔。至於黃仁勳在席間談了什麼？陳俊聖透露，談的多半是「token is business（詞元就是生意）」，主要在聊「token」帶來的新商機。

黃仁勳步出餐廳受訪時提到，台灣未來不只要持續興建晶圓廠、封裝廠與電腦工廠，也需要打造AI資料中心，這些都要能源支撐。他強調，台灣不應只是替全世界製造AI電腦，也應把AI真正用在自身產業、大學、企業與年輕世代身上，「每一位年輕人、每一所大學、每一家公司、每一個產業都應該使用AI。」

華為近期提出「韜定律」，外界解讀可能透過新型架構突破先進製程限制，黃仁勳表示，這對華為來說是一項突破，但「不是台積電的威脅」。

黃仁勳 廣達 英業達

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輝達執行長黃仁勳昨（28）日在台北第五度辦「兆元宴」，地點選在老地方「磚窯餐廳」，吸引大批媒體及粉絲到場，民眾高喊黃仁勳的名字，希望吸引「AI教父」關注，餐廳外更是擠得水洩不通，人群數度湧至餐廳所在地敦化南路上，彷彿影視巨星辦演唱會盛況，甚至動員警察協助疏導交通。

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