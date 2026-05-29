粉絲要黃仁勳簽名 遞上棒球、鈔票

輝達執行長黃仁勳昨（28）日在台北第五度辦「兆元宴」，地點選在老地方「磚窯餐廳」，吸引大批媒體及粉絲到場，民眾高喊黃仁勳的名字，希望吸引「AI教父」關注，餐廳外更是擠得水洩不通，人群數度湧至餐廳所在地敦化南路上，彷彿影視巨星辦演唱會盛況，甚至動員警察協助疏導交通。

黃仁勳到場後也熱情回應群眾，並替其簽名，當中包含簽名板、棒球、書籍《黃仁勳傳》等各式物品紛紛出籠，甚至有人遞出了一張千元大鈔請黃仁勳簽名。

一向親民的黃仁勳接過鈔票，爽快地簽下大名後，並沒有立刻交還，反而轉過身，朝著另一邊的人群四處張望，並詢問：「現場有沒有小朋友？」

黃仁勳與科技大老餐敘至中場時，與台積電董事長魏哲家一同到餐廳外發便當、飲料等給現場等候民眾。

魏哲家在贈送飲料時，還說「大家發快一點、要跟我做晶片一樣快」，引發現場民眾一陣歡笑聲，他也關心現場媒體及群眾，直呼「會不會太熱、下次要開門讓冷氣吹出來」。

黃仁勳個性親民，絲毫沒有科技業大老闆架勢，屢次來台都吸引大批熱情群眾，黃仁勳也毫不吝嗇為粉絲簽名及合照留念，因此黃仁勳每當現身公眾場合，都會掀起一波AI教父熱潮。

兆元宴結束後，科技業大佬相繼離開會場，作為東道主的黃仁勳也留至賓客離席後，再出餐廳發放餐點給等候民眾以及接受媒體訪問，最後才上車離開餐廳，離開前黃仁勳也不改幽默性格說道：「可以讓我回家了嗎？」，顯示現場群眾熱情讓黃仁勳難以離開餐廳。

（記者蕭君暉、朱子呈、秦鈺翔、蘇嘉維）