五度包場磚窯台菜！黃仁勳靠不變哲學 抓穩兆元供應鏈

「當你每天都要做很多重要決策，就應該減少不必要的選擇，像是穿什麼、吃什麼。」輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳曾在公開演講中如此形容自己的生活哲學。而這句話，或許正是理解他今（28日）第五度選擇在台北「磚窯古早味懷舊餐廳」敦南店舉辦「兆元宴」的關鍵原因。

從矽谷到台北，掌握全球AI晶片命脈的黃仁勳，看似總在高速運轉、快速決策，但他的生活節奏卻意外高度固定。黑色皮衣、Burberry黑T恤、固定幾家愛店、重複出現的菜色，甚至連宴請供應鏈夥伴的地點，也始終如一。

自2024年起，「磚窯古早味」已成為黃仁勳宴請台積電、廣達、緯創等AI供應鏈夥伴的固定場所。今晚這場被外界稱為「兆元宴」的聚餐，更已是他第五度包下同一家餐廳。相較於國際五星飯店或米其林餐廳，這間充滿紅磚牆、懷舊電影海報、大同寶寶與古早台灣氣味的台菜餐廳，顯得格外「不科技」。

但這樣的選擇，其實極度符合黃仁勳的決策邏輯。

對每天必須處理龐大資訊與重大決策的科技領袖而言，「固定」本身就是效率。固定的服裝、固定的餐廳、固定熟悉的味道，能減少不必要的認知消耗，把心力留給更重要的事。黃仁勳近年訪台行程幾乎全數「複製貼上」——在「三六食府」宴請魏哲家、去八德路「王記府城肉粽」打牙祭、上「饒河夜市」吃小吃…最後再以「磚窯古早味」完成供應鏈餐敘。這些店，他幾乎都是一訪再訪。

他甚至連這幾年的穿搭也幾乎沒有改變。黃仁勳無論任何季節訪台，全都穿著同款Burberry黑色T恤、黑色長褲與愛馬仕休閒鞋；從逛夜市、與家人聚餐、出席「輝達台灣員工大會」、到「兆元宴」，全都是同一套穿搭。

但若只把「磚窯古早味」視為一種高效率決策，仍低估了黃仁勳的精明之處。

因為這場「兆元宴」，本質上從來不只是吃飯。

芋頭米粉湯、白斬雞、豆酥鱈魚、櫻花蝦米糕，看似只是再平凡不過的台灣古早味，卻恰恰是最能消除距離感的語言。在AI世界裡，所有競爭都圍繞速度、算力與效率，但黃仁勳顯然明白，真正能穩固供應鏈關係的，從來不僅是商業利益，而是情感連結。

圓桌文化、人情味濃厚的辦桌氛圍，以及根植於成長記憶與DNA裡的熟悉味道，讓原本高度緊繃的商業談判，有機會從「談生意」轉化為「話家常」。這也是為何黃仁勳始終偏愛台菜，而不是冰冷精緻的高級法餐或商務宴席。

從黑色皮衣到古早味餐廳，黃仁勳其實正在建立一套屬於自己的「矽谷辦桌學」。在全球最尖端的AI競逐背後，他反而選擇用最熟悉、最不需要思考的方式生活，也用最有溫度的台灣味，穩穩串起全球AI供應鏈。

而這或許正是黃仁勳最厲害的地方——當所有人都在追求變化時，他卻靠著「不變」，維持最高效率與最深的人性連結。