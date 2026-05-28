兆元宴登場 黃仁勳、魏哲家、林百里、蔡力行、施崇棠等大咖全到場

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳此次訪台重頭戲，也就是與供應鏈一年一度的聚會會，被外界稱為「兆元宴」，今日傍晚第五度在磚窯餐廳登場。除了日前相約餐敘的台積電董事長魏哲家、廣達董事長林百里外，其他重量級大咖包括鴻海董事長劉揚偉、聯發科副董事長暨執行長蔡力行等人皆到場，這也意謂由輝達串連的台灣AI供應鏈，持續壯大，主導全球AI基礎建設發展。

今天的兆元宴，也堪稱國內AI伺服器、半導體、電源、散熱、代工及品牌大廠的大集合。

黃仁勳日前表示，隨著AI蓬勃發展，台灣已是全球AI革命的中心，輝達在台合作夥伴也從早期的10個，如今也擴大到150家廠商，台灣供應鏈已成為輝達AI 生態系不可或缺的重要支柱。他認為，能夠與合作夥伴一同慶祝生態系成長，是非常值得開心的事。

今日參加兆元宴的科技業重要領袖，首批包括如和碩董事長童子賢、緯創董事長林憲銘、 台達電董事長鄭平、京元電總經理張高薰、英業達董事長葉力誠、緯穎董事長洪麗寗及總經理林威遠、光寶科總經理邱森彬、奇鋐董事長沈慶行、宏碁董事長陳俊聖等人。

除此之外，工業富聯董事長鄭弘孟、緯創總經理林建勳、廣達董事長林百里、技嘉董事長葉培城、華碩董事長施崇棠、台積電董事長魏哲家、仁寶董事長陳瑞聰、研華董事長劉克振、鴻海董事長劉揚偉等人，隨即在傍晚6時前陸續抵達餐廳，讓這場科技盛會規模盛況空。

黃仁勳透露，此行主要是要慶祝與台灣夥伴的合作關係，並強調下半年將非常忙碌，供應鏈生產與製造都會進入更高強度階段。市場解讀，黃仁勳此行密集與台灣供應鏈互動，除呼應 AI 伺服器需求持續升溫，也凸顯從晶圓代工、先進封裝、伺服器組裝、電源、散熱到周邊零組件，台廠在輝達 AI 平台擴張中的關鍵地位。

COMPUTEX 2026將於下周舉行，NVIDIA GTC Taipei率先在6月1日登場，由黃仁勳於台北流行音樂中心發表主題演講提前暖身。黃仁勳稍早在輝達員工大會表示，在台投資金額將上修至1500億美元，台灣AI生態系在全球AI發展，也成為重中之重。

兆元宴晚上登場，黃仁勳、魏哲家、林百里、蔡力行、施崇棠等重量級大咖全到場。記者潘俊宏／攝影