文林變電所拍板「半地下化」 台電還原始末：考量「這些原因」

北士科用電爭議，昨在台電與北市府會議後，拍板文林變電所朝半地下化施工，而臨時變電所預估20個月內完工。台電董事長曾文生在立委吳思瑤、沈伯洋邀集下，今下午到北士科現地簡報，台電說明當初地上型考量，經過折衷後的過程。

台電北區施工處副處長林健民簡報，士林北投園區的電力是靠9個變電所，其中核心的是仙渡變電所，而電源來自於林口大唐供應，再由仙渡提供給下游等，「但為了地方發展考量，哪裡需要用電，就會盡量靠近在負載中心建置。」

他說，北士科園區建置規畫時，就有著手文林變電所的規畫，在2021年時台北根據北市府都發局擬定的產業類型，預估2034年北士科用電，會達到120MW（百萬瓦），但是輝達公布將建立總部後，台電內部就趕緊開會檢討，去年5月26日發文給北市府，希望趕快建置文林變電所。

他說，目前也有收到輝達用電申請量為56MW，預估未來輝達帶來磁吸效應，北士科可能會到200MW以上，比原始預估超過2倍以上，特別是半導體產業用電量大，輝達原先希望在2031年用電，但是最近又希望2030年用電，所以用電急迫性要趕快興建變電所。

林健民說，這段時間和北市府協商，由於基地是交通用地，包含市府公運處、捷運局需求，現在又多了變電所需求，所以三方要協調，就以台電立場，希望能盡快滿足需求，所以提出地上型變電所，也就是在5年之內能夠完成工程。

不過，北市府希望能朝地下化發展，預估大概會9年以上，最主要是緊鄰基隆河，地質非常軟弱、地下水位高，施工方式必須要向下挖25公尺，並興建45、46公尺深的連續壁，所以會影響到工期。對接的也是高風險淹水潛勢區，台電以韌性電網角度，才會希望朝地上型，在時間、安全上滿足需求。

他說，經過多次討論方案，台電配合當地地形、地勢，提出折衷方案，就是變壓器地下型，其餘設備則是在地面上，整體大致上花6到7年時間，當然就不會向地下行挖深，但還是需要做相關的連續壁，所以還是會比地上型花1到2年時間。

此外，該區北側是捷運禁限範圍，可使用面積又須容納變電所、公車調度站，同時也希望和地方共存共榮，所以希望共構，畢竟北市府希望在2030年達到全面電動公車化，因此希望在該處能停放170輛公車，換算充電至少超過30MW，必須要興建變電所，所以台電會幫忙代辦變電所需求，未來也會持續與公運處討論。

林健民說，短期目標是，變電所在還沒興建前，會由鄰近變電所提供54MW，台電執行仙渡、百齡變電所擴容量施工。中期目標則是，興建臨時變電所，提供輝達用電、園區一般用戶，原則上是60MW，並在20個月完成。

至於長期部分，他說，興建文林變電所，原則上可以提供240MW解決園區用電需求，同時也盼市府能加快相關都審、建照核發等速度，以及相關路型調整，而這塊土地為台電租用且超過10年租約，希望議會能支持。